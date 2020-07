Dupla morre eletrocutada enquanto apagava incêndio, em Cumari

Um idoso, de 70 anos, e um homem, de 43, morreram eletrocutados após encostarem em uma cerca de arame eletrificada. O acidente ocorreu nesta terça-feira (28/7), enquanto eles tentavam apagar um incêndio no pasto de uma propriedade rural, em Cumari, na região sudeste de Goiás.

De acordo com as investigações, os homens foram identificados como Luís Afonso de Melo e Elci Neto Duarte, dono da fazenda e o caseiro, respectivamente. Eles apagavam o incêndio quando acabaram encostando na cerca eletrizada. O fogo no pasto também causou a morte de 15 vacas da fazenda.

Morte de dupla eletrocutada durante incêndio em Cumari é investigada; Enel acompanha apuração

Conforme as primeira informações, existem duas hipóteses para o ocorrido: a primeira é de que um fio de alta tensão teria se rompido e provocado o incêndio, além de deixar a área energizada. A outra é que o incêndio teria provocado o rompimento da rede elétrica da região.

Em nota, a Enel lamentou o ocorrido e informou que uma equipe foi até o local para apurar o que teria provocado o acidente.

Incêndio em Goiás

Goiás registrou, de janeiro até o início da terceira semana de julho, 2.769 ocorrências de incêndios em vegetação, segundo dados do Corpo de Bombeiros. Desse total, 1.530 foram caracterizados como incêndio florestal e 1.239 em lotes baldios. Nesse mesmo período de 2019, foram registrados 4.323 focos no estado.

Mesmo que os dados apontem uma redução de aproximadamente 13% no número de focos em seis meses e meio de 2020, com relação ao igual período do ano passado, os dois últimos meses deste ano deixaram a corporação em alerta. Os registros de incêndios em maio e junho desse ano mostram um aumento de quase 99% na quantidade de queimadas no estado. Foram 587 a mais que no mesmo período de 2019, incluindo incêndios em vegetações e em culturas agrícolas.

Esses números chamam atenção e geram preocupação, com a entrada no período de estiagem. Segudno Major Daniel Freire Pereira Batista, subcoordenador geral da Operação Cerrado Vivo do CBMGO, com a redução da umidade relativa do ar, a elevação das temperaturas, associadas ao vento e à vegetação seca, as condições se tornam favoráveis à propagação do fogo.