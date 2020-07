Empresa oferta 400 vagas para call center em home office, em Goiânia

A BTCC, empresa do Grupo Oi, oferece 400 vagas de emprego, na modalidade home office, para o cargo de atendente de call center, em Goiânia. A remuneração é no valor de R$ 1.045 e, de acordo com a empresa, não é necessário ter experiência profissional.

As vagas são destinadas a pessoas que tenham conhecimento de informática, ensino médio completo e que tenham mais que 18 anos. O cadastro para alguma das vagas deve ser feito pelo site da BTCC, no seguinte endereço: https://btcc.net.br:8443/.

Quem tiver interessado em uma das 400 oportunidades deve buscar por vagas de “agente de call center” ou “agente de call center-PCD” – pessoas com deficiência.

Requisitos para trabalhar como atendente de call center em home office

Ainda de acordo com a empresa, os candidatos selecionados devem dispor de internet com velocidade superior a 10MB de download, computador com processador dual core, memória RAM 4GB e sistema operacional Windows.

Além do salário de R$ 1.045, os novos atendentes de call center receberão vale-alimentação, auxílio-creche ou auxílio dependente excepcional. Os contratados também pode aderir a planos de saúde e odontológico e conseguir descontos em estabelecimentos e universidades.

Goiás está com inscrições abertas para 55 cursos gratuitos; são mais de 7 mil vagas

Além das vagas de emprego, em Goiás, há vagas abertas para 55 cursos gratuitos de capacitação ou qualificação profissional, no sistema de Educação a Distância (EaD). O cadastro também é gratuito e pode ser feito até o dia 10 de agosto. As aulas são ofertadas pela Rede de Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás (Itego), de forma online, durante a quarentena.

No total, são 7.056 vagas, distribuídas em 55 cursos, sendo 35 de capacitação e 20 de qualificação profissional. A oferta de cursos de qualificação profissional é feita em parceria com a Secretaria Estadual da Educação (Seduc), uma vez que incluem, além da comunidade geral, alunos da 2ª e 3ª séries do Ensino Médio da rede pública.

Os interessados podem obter mais informações sobre a lista completa dos cursos e outros detalhes no site https://www.desenvolvimento.go.gov.br/, clicando no link Seleção de Alunos. As inscrições podem ser feitas no site ead.go.gov.br até o dia 10 de agosto.