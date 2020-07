Goiânia soma 36% dos trabalhadores de saúde e segurança com covid-19

De 3.023 trabalhadores de saúde testados em tenda de triagem para covid-19, em Goiânia, 19% tiveram resultados positivos para a doença. Já entre os 301 trabalhadores de segurança pública testados, 17% também foram diagnosticados com o novo coronavírus. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (28/7).

A ação funciona desde de maio deste ano, em parceria entre a Prefeitura de Goiânia e a faculdade Enfermagem, Medicina e Farmácia, Instituto de Ciência Biológicas (ICB) e Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (UFG).

No período de funcionamento, também já foram testados mais 650 servidores da UFG.

Trabalhadores de saúde e segurança podem fazer testes para covid-19 em Goiânia

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os trabalhadores da saúde e da segurança pública sintomáticos podem fazer o teste da covid-19 nas tendas do projeto.

São testes oferecidos testes rápidos e PCR’s (considerados o padrão ouro no diagnóstico da covid-19) e o fluxo de atendimento funciona como drive thru. Segundo a organização, para evitar filas e aglomerações, durante a realização dos exames é necessário fazer o agendamento prévio das 9h às 16h, também de segunda à sexta-feira.

O horário de realização dos testes é de 9h às 13h no Centro de Aulas D, rua 235, Setor Leste Universitário (ao lado do IPTSP/UFG).

Testagem para covid-19 em Goiânia

Goiânia tem também outros cinco pontos de coleta de testes para covid-19, feitos em parceria com o governo estadual, para atender pessoas cadastradas no aplicativo de monitoramento Dados do Bem. Outras 77 cidades do estado também receberão a testagem em massa.

As coletas já podem ser feitas no Hcamp de Goiânia, por meio do sistema drive-thru, para quem se cadastrou no aplicativo “Dados do Bem” e recebeu encaminhamento para a realização RT-PCR. A capacidade é de 140 coletas por dia e o exame deve ser agendado, entre 8h e 17h, para evitar aglomeração de pessoas no local.

Para participar, basta baixar o app gratuitamente nas lojas virtuais e fazer uma autoavaliação, que consiste em responder perguntas simples sobre sintomas e quadro de saúde. Com base nas respostas, a ferramenta seleciona as pessoas com perfil de caso suspeito.

Quem tiver indicação para o teste de covid receberá um QR Code no celular. Para fazer o exame, gratuitamente, basta ir até a unidade de saúde selecionada e apresentar o código para ser escaneado. O agendamento se dará exclusivamente pela ferramenta. Caso o resultado dê positivo, o infectado apontará até cinco pessoas com quem ele tem mais contato.