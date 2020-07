Goiânia tem 763 novos casos de covid-19 e passa de 15 mil infectados

Com 763 novos casos de covid-19 registrados em 24 horas, Goiânia já passa de 15 mil infectados pela doença. Os dados são do relatório epidemiológico divulgado nesta terça-feira (28/7).

Entre os infectados, a maioria são do sexo feminino, com 7.943 casos, enquanto 7.468 são do sexo masculino. Ainda conforme o estudo, 91% dos infectados são da população em geral e 9% de profissionais da saúde, totalizando 1.340 infectados.

Até o momento, 512 bairros da capital já confirmaram casos do novo agente do coronavírus. Em primeiro lugar aparece o Setor Bueno, com 519 casos. Veja a lista de outros setores com mais infecções:

Setor Oeste: 319 casos

Jd. Guanabara: 307 casos

Jardim América: 293 casos

Jd. Novo Mundo: 228 casos

Parque Amazônia: 218 casos

Jd. Goiás: 216 casos

Setor Pedro Ludovico: 181 casos

Setor Leste Universitário: 170 casos

Conjunto Vera Cruz: 141 casos

Setor Central: 141 casos

Jd. Curitiba: 131 casos

Setor Marista: 124 casos

Jd. Nova Esperança: 124 casos

Res. Vale dos Sonhos: I 109 casos

Cidade Jardim: 105 casos

Vila Finsocial: 104 casos

Setor Aeroporto: 104 casos

Jd. Balneário Meia Ponte: 104 casos

Setor Recanto das Minas Gerais: 102 casos

Parque Atheneu: 100 casos

Setor Parque Tremendão: 100 casos

Outros bairros têm menos de 100 casos confirmados

Com aumento de casos de covid-19, em Goiânia, HCamp realiza testagem após autoavaliação por app

De acordo com o governo estadual, mais de 16 mil pessoas já realizaram cadastro e autoavaliação no app Dados do Bem. Destes, 9 mil são de Goiânia, que passa a contar com cinco unidades saúde para atendimento e realização do exame.

Quem se cadastrou no aplicado e recebeu encaminhamento para a realização RT-PCR, já pode fazer o teste no Hospital de Campanha de Enfrentamento ao novo coronavírus (HCamp), em Goiânia. O exame deve ser agendado entre 8 e 17 horas.

A previsão é que, ainda esta semana, outras quatro unidades de saúde da capital, sob a responsabilidade da Prefeitura, recebam a população indicada para fazer o RT-PCR, exame que identifica o vírus e confirma a covid-19.