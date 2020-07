Goiás passa marca de 60 mil casos de covid-19, diz governo

Dados do boletim epidemiológico desta terça-feira (28/7), divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), apontam que Goiás já passa a marca de 60 mil casos de covid-19. O informe ainda aponta que já são mais de 1.500 mortes. Em comparação ao boletim da última segunda-feira (27/7), são 3.210 casos e 101 mortes a mais.

Especificamente, segundo a SES-GO, há 58.249 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano. Destes, há o registro de 51.749 de pessoas recuperadas. Além disso, outros 116.847 casos suspeitos estão em investigação e 51.699 já foram descartados.

O relatório ainda aponta que há 1.501 óbitos confirmados de covid-19 em Goiás até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,44%. Há 61 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 797 mortes suspeitas nos municípios goianos.

A SES-GO divulga diariamente o boletim epidemiológico, que realiza o processamento dos dados a partir dos sistemas do Ministério da Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe). Eventuais diferenças são justificadas por ajustes nas fichas de notificação pelos municípios, como por exemplo, a atualização do local de residência da pessoa.

Os dados são do boletim oficial, divulgado às 18h58 desta terça-feira (28/7).

Casos de covid-19 por raça, em Goiás

Dados da plataforma Covid-19, do governo estadual, apontam que mais de 44 mil casos de covid-19, em Goiás, são de pessoas pardas e brancas. A última atualização no painel foi feita às 6h20 desta quarta-feira (29/7).

A relação de quantidade de casos confirmados por raça/cor é um dado novo, que foi inserido na plataforma na segunda-feira (20/7), quando também começou a ser divulgada a incidência dos casos confirmados.

De acordo com dados do painel, o campo raça/cor não é obrigatório no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep Gripe), mas é obrigatório no e-SUS Notifica – Módulo VE. Como a obrigatoriedade começou a valer a partir do dia 24 de junho, nem todos os casos foram inseridos nos sistemas de informação, por isso alguns entram na categoria “ignorados”.