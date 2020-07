Goiás soma mais de 55 mil pessoas recuperadas da covid-19

Em Goiás, até o momento, 55.174 mil pessoas já estão recuperadas da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Os dados são da plataforma estadual e foram atualizados até 6h20 desta quarta-feira (29/7).

Ainda de acordo com a plataforma, o estado soma 62.092 casos confirmados de infecção pelo vírus. Desse total, além dos pacientes recuperados, já foram confirmadas 1.524 mortes em decorrência da doença. Com o número atual, a taxa de letalidade da covid-19 em Goiás é de 2,45%.

Goiás tem, até a última atualização dos dados, 120.656 notificações suspeitas em investigação. A Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) já descartou 53.924 casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus. Também são apuradas 64 mortes suspeitas e outras 801 já foram descartadas.

Goiânia, Aparecida e Rio Verde somam mais de 30 mil pessoas recuperadas da covid-19

Segundo os boletins municipais, divulgados na noite desta terça-feira (28/7), Goiânia, Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, e Rio Verde, cidade localizada na região Sudoeste de Goiás, somam 30.517 pessoas recuperadas da covid-19. Esses três municípios são os que mais registraram casos confirmados da doença no estado, desde o início da pandemia.

Goiânia tem 13.176 pessoas recuperadas de 15.411 casos confirmados. Na capital, do total de confirmações, 429 pessoas morreram. Em Aparecida de Goiânia, de acordo com dados da prefeitura, são 9.472 pessoas recuperadas de 11.245. A cidade registrou 146 óbitos.

Já Rio Verde, no interior do estado, soma 15.526 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Desse total, 7.869 pacientes já se recuperaram e 131 morrem em decorrência da covid-19.

Idosa de 84 anos se recupera da covid-19 em Pirenópolis

No último domingo (26/7), uma idosa de 84 anos comemorou a saída do Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime (Hellj), em Pirenópolis, após se juntar as mais de 55 mil pessoas recuperadas da covid-19 no estado. Ilídia Silva de Carvalho estava internada na Unidade desde o dia 16 de julho.

Ao receber alta, os profissionais do hospital fizeram um corredor na saída, com balões e palmas, para se despedir da paciente, que ficará em isolamento domiciliar ainda por 10 dias, como medida preventiva e para não disseminar a doença.

“Ela surpreendeu até os profissionais de saúde. A idade, 84 anos, coloca-a no grupo de risco, o que aumenta a preocupação dos técnicos da assistência”, ressaltou o diretor técnico do HEELJ, Antônio Leonardo.