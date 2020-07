Polícia Civil de Goiás cria força-tarefa para investigar morte do menino Danilo

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) confirmou, na manhã desta quarta-feira (29/7), que criou uma força-tarefa com o objetivo de apurar as causas e circunstâncias da morte do menino Danilo de Sousa Silva, de 7 anos, cujo corpo foi encontrado no início da semana numa região de lamaçal no Parque Santa Rita, em Goiânia.

Conforme informações da corporação, a força-tarefa conta com 20 policiais civis. A PCGO declarou ainda que tem trabalhado “incessantemente, tendo realizado diversas oitivas que seguem sob sigilo”.

Por fim, para preservar o caráter das investigações, a PCGO informou que a Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) não concederá entrevistas até que elas estejam concluídas.

Menino Danilo foi encontrado morto no Parque Santa Rita, em Goiânia

Após a realização de perícia no corpo do pequeno Danilo de Sousa Silva, a Polícia Técnico-Científica concluiu que a morte do menino não foi acidental. Danilo foi encontrado morto em uma região de lamaçal próximo de sua casa, no Parque Santa Rita, em Goiânia, na última segunda-feira (26/7), após passar dias desaparecido.

O corpo de Danilo foi encontrado por cães farejadores do Corpo de Bombeiros em uma região de difícil acesso. De acordo com a corporação, em alguns pontos “a lama bate na cintura”. A criança foi achada de bruços, com o quadril levantado e o rosto afundado na lama. Ele vestia a mesma roupa do dia em que desapareceu: camiseta branca e short jeans.

De acordo com a Polícia Técnico-Científica, apesar de o corpo estar em avançado estado de decomposição quando foi localizado, a mão estava bastante conservada, o que possibilitou o processo de papiloscopia. A hipótese de morte acidental já foi descartada.

Danilo de Sousa Silva desapareceu no dia 21 de julho deste ano. O menino disse à mãe que iria à casa da avó, por volta das 17h, e não voltou mais. Na última terça-feira (28/7), o IML confirmou que o corpo encontrado pelo Corpo de Bombeiros no dia anterior era realmente do menino.

Danilo será sepultado nesta quarta-feira (29/7), em Goiânia, entre 14h e 16h, no Cemitério Parque Memorial, localizado na GO-020, na capital.