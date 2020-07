SMT divulga balanço do fluxo de veículos após a reabertura do comércio, em Goiânia

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT) informa que o fluxo de veículos nas duas primeiras semanas de reabertura do comércio ficou apenas 5,6% abaixo do fluxo médio dos meses antes da pandemia. É preciso observar, no entanto, que estamos em julho, normalmente, mês de férias, em que há uma redução natural de veículos circulando pela cidade.

“Temos, hoje, um fluxo de trânsito normal se compararmos os dados atuais com os dados do mês de julho de 2019. A reabertura do comércio, naturalmente, trouxe os veículos de volta as ruas”, comenta o secretário municipal de Trânsito, Fernando Santana.Para fazer a contagem, a SMT usou os dados de três cruzamentos de grande movimento na cidade e comparou os números.