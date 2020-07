Vídeo: Homem é preso em flagrante por atirar em cachorro, em Caturaí

Um homem foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (29/7), por atirar em um cachorro em uma chácara localizada em Caturaí, no interior de Goiás. A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia de Goianira, na região Central do estado.

De acordo com as investigações, no último dia 14 de julho, o homem teria atirado na cabeça do cachorro enquanto ele estava nas imediações da propriedade. O animal não tinha proprietário e era alimentado por vizinhos da chácara.

Após ser baleado, o cachorro foi resgatado por uma organização de proteção a animais de Goiânia, que providenciou todo o tratamento. O cão sobreviveu aos ferimentos.

Homem autuado por maus-tratos e preso por atirar em cachorro, em Caturaí, disse que se arrepende

Segundo o delegado responsável pelo caso, Bruno Silva, no dia do ocorrido não havia motivos para que o homem atirasse no cachorro, uma vez que ele não estava atacando nenhum outro animal ou pessoa na região.

Ao ser preso, de acordo com informações da Polícia Civil, o homem disse estar arrependido e alegou que o cachorro, momentos antes do ocorrido, teria matado algumas de suas criações e então, num ato impensado e de impulso, atirou contra ele.

O suspeito, que não teve o nome revelado, foi autuado por posse ilegal de arma de fogo e vai responder também pelo crime de maus-tratos. Durante a prisão, os policiais também apreenderam um revólver e várias munições.

Veterinários devem informar delegacia em casos de maus-tratos

Tramita na Câmara Municipal de Goiânia um projeto de lei que o obriga estabelecimentos veterinários a acionarem a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (DEMA) e à Comissão de Proteção, Direitos e Defesa dos Animais (CPDDA) ao constatarem casos de maus-tratos contra os animais.

De acordo com a proposta, as denúncias feitas pelos Hospitais Veterinários, Clínicas ou Pet Shops, devem atender informações sobre a qualificação do profissional que realizou o serviço e relatório do atendimento prestado contendo a espécie, raça e características físicas do animal, bem como a descrição de sua situação de saúde na hora do atendimento e os procedimentos adotados.