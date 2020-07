Auxílio emergencial: Veja agências da Caixa abertas em Goiás neste sábado (1)

A Caixa vai abrir 23 agências em Goiás neste sábado (1/8), para atender beneficiários do auxílio emergencial, nascidos em fevereiro e março, que poderão fazer sacar o benefício, de acordo com calendário de saque. O atendimento será das 8h às 12h.

Em comunicado, a instituição financeira reforça que não é preciso madrugar nas filas à espera de atendimento. Todas as pessoas que comparecerem às agências que abrirão neste sábado (1), das 8h às 12h, serão atendidas no mesmo dia. A orientação é a mesma para o atendimento realizado de segunda a sexta, entre 8h e 14h, em todas as agências.

Agências da Caixa abertas em Goiás, neste sábado, para saque do auxílio emergencial

Veja abaixo a lista das agências que terão atendimento para o auxílio emergencial, seguidas de seus códigos:

Águas Lindas de Goiás – Jardim Brasília 3052

Anápolis – Jundiaí 2981

Anápolis – Setor Central 0014

Anápolis – Vila Jaiara 3257

Aparecida de Goiânia – Residencial Village Garavelo 3596

Aparecida de Goiânia – Setor Garavelo 2712

Caldas Novas – Centro 1839

Catalão – Setor Central 0564

Formosa – Centro 0791

Goianésia – Setor Sul 0792

Goiânia – Cidade Jardim 1626

Goiânia – Jardim Guanabara 3724

Goiânia – Setor Campinas 0013

Goiânia – Setor Cândida Demorais 3725

Goiânia – Setor Central 0012

Itumbiara – Setor Central 0015

Luziânia – Centro 0804

Novo Gama – Parque Estrela Dalva VI (pedregal) 3189

Planaltina – Setor Norte 3444

Rio Verde – Setor Central 0566

Senador Canedo – Conjunto Habitacional Jardim Sabiá 3136

Trindade – Vila Pai Eterno 1241

Valparaíso de Goiás Parque Esplanada III 2437

Também a partir deste sábado, 7,4 milhões de beneficiários, além dos saques nos caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, poderão transferir valores para contas da Caixa ou de outros bancos, de acordo com o Ciclo 1 do calendário de pagamentos.

Esses ciclos de crédito em conta e saques em espécie seguem até dezembro para o pagamento das cinco parcelas definidas pelo Governo Federal para o público do CadÚnico e para quem se cadastrou pelo App Caixa | Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

Contas do auxílio emergencial bloqueadas

Ainda no comunicado, a Caixa informa que os usuários que tiveram contas bloqueadas preventivamente no CAIXA Tem por inconsistência cadastral poderão realizar o envio de documentos por meio do mesmo app para realizar o desbloqueio. A ferramenta apresentará as orientações necessárias que o beneficiário deverá seguir no próprio aplicativo.

Já no caso de contas bloqueadas por indícios de fraudes, os usuários serão informados por meio do aplicativo CAIXA Tem para que se dirijam a uma agência de acordo com calendário escalonado por mês de aniversário. A Caixa que reforça que este serviço não será realizado nas agências neste sábado (1/8).