Cia Catavento: inscrições para formação ampliada de artistas de circo

A Cia Catavento, companhia circense goiana, oferece oportunidade para artistas de todo o Brasil interessados em ampliar formação profissional de forma gratuita. Assim, o Núcleo de Formação Ampliada para o Artista de Circo (NUFAAC), recebe inscrições até o dia 31 de julho. Para isso, os interessados devem preencher o formulário eletrônico disponibilizado no site da Companhia. Podem-se inscrever jovens e adultos, acima de 18 anos, que tenham experiência com circo, dança, ginástica, teatro ou música.

O curso acontecerá na sede da Cia Catavento, em Goiânia, e terá duração de dez meses, com encontros diários de segunda a sexta-feira, e ainda não tem data de início devido à pandemia do coronavírus. O curso tem um total de 1200 horas de formação. Serão oferecidas 19 disciplinas em três grandes áreas: artes do circo, artes da cena e teóricas. Para isso, o curso conta com uma equipe composta de vinte professores e professoras especializados. Alguns nomes que constam entre eles são Felipe Nicknig, especialista em acrobacias aéreas e Roman Fedin, da École Supérieure des Arts du Cirque, que ministrará intensivo em estágio de aéreos dinâmicos.

A formação do curso sa Cia Catavento oferece cursos voltados para a especialidade circense, como de acrobacias de solo e de parada de mãos. Além disso, são oferecidas disciplinas sobre a história do circo, do corpo, elaboração de projetos culturais e de gestão. A criação também está no centro do curso, com disciplinas sobre pesquisa, dramaturgia, jogos do ator e introdução musical, por exemplo.

Para receber o certificado, o inscrito deverá ser aprovado em todas as disciplinas. Além disso, apresentar projeto pessoal (que envolve criação e pesquisa) e ter frequência mínima de 75%. As atividades terão início quando for possível garantir segurança sanitária aos participantes.

A Cia Catavento

A Catavento Companhia Circense se ocupa com o trabalho de investigação, formação, experimentação e criação orientadas pelas perguntas que compõem o atual cenário do artista de circo.

A Cia Catavento já realizou mais de 30 workshops de aéreos dinâmicos por todo o país. Além disso, apresenta, desde 2013, espetáculos de final de ano com alunos e alunas que passaram por formação. Entre os trabalhos da companhia, destaca-se a 1º Mostra Fora do Eixo, com 13 apresentações idealizadas pelos alunos formandos da primeira turma do NUFAAC, em 2018. O trabalho já rendeu um Troféu Buriti, concedido pelo Conselho Municipal de Cultura de Goiânia em 2018. Ademais, um Troféu Jaburu, pelo Conselho Estadual de Cultura e Casa Civil, em 2019.

Serviço – Núcleo de Formação Ampliada para o Artista de Circo está com inscrições abertas

Data final: 31 de julho

Oferecida por: Cia Catavento, de Goiânia

Onde: Preencher formulário disponível em www.ciacatavento.com.br