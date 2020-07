Goiânia tem 512 bairros com contaminados pela covid-19

Goiânia, a primeira cidade do estado com mais casos do novo coronavírus, já tem 512 bairros com contaminados pela covid-19. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (29/7), pela Secretaria Municipal de Saúde.

Desse total, 22 setores da capital registram mais de 100 casos confirmados entre os moradores, sendo três com mais de 300 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Esses bairros são: Setor Bueno, Setor Oeste e Jardim Guanabara.

Bairros de Goiânia com contaminados pela covid-19

Os bairros nobres de Goiânia foram os primeiros a registrar casos de contaminados pelo vírus, entre pessoas que vieram de viagens do exterior. A incidência de casos ainda é grande na região, mas o índice também apresenta crescimento nos bairros da periferia.

Veja a lista dos bairros de Goiânia com mais casos:

Setor Bueno: 519

Setor Oeste: 319

Jd. Guanabara: 307

Jardim América: 293

Jd. Novo Mundo: 228

Parque Amazônia: 218

Jd. Goiás: 216

Setor Pedro Ludovico: 181

Setor Leste Universitário: 170

Conjunto Vera Cruz: 141

Setor Central: 141

Jd. Curitiba: 131

Setor Marista: 124

Jd. Nova Esperança: 124

Res. Vale dos Sonhos I: 109

Cidade Jardim: 105

Vila Finsocial: 104

Setor Aeroporto: 104

Jd. Balneário Meia Ponte: 104

Setor Recanto das Minas Gerais: 102

Parque Atheneu: 100

Setor Parque Tremendão: 100

Setor Sudoeste: 99

Setor Leste Vila Nova: 99

Setor Negrão de Lima: 98

Setor Urias Magalhães: 98

Setor Bela Vista: 93

Setor Campinas: 91

Setor Morada do Sol: 84

Setor Sul: 82

Res. Eldorado: 73

Res. Recanto do Bosque: 69

Jd. Europa: 69

Nova Suíça: 67

Capuava: 66

Setor Santos Dumont: 65

Setor Estrela Dalva: 65

Santa Genoveva: 64

Jd. Atlântico: 63

Alto da Glória: 61

Goiânia 2: 60

Faiçalville :58

Setor Coimbra: 56

Setor Centro Oeste: 56

Jd. Guanabara II: 55

Setor São José: 54

Vila Alpes: 53

Setor Jaó: 52

Res. Itaipú: 51

Vila João Vaz: 5

Casos de covid-19 em Goiânia

O boletim epidemiológico desta quarta-feira (29/7) aponta que Goiânia tem 16.018 casos e 441 mortes por covid-19. Somente nas últimas 24 horas, 607 novos casos e 12 mortes foram registradas na capital em decorrência da doença.

O total de recuperados da doença é de 13.798 pessoas, com taxa de 86%. Outros 371 permanecem internados, 1.408 em acompanhamento domiciliar e 441 mortes.