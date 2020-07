Guia turístico é preso com maconha e cocaína em ônibus clandestino, em Goiânia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em flagrante, na noite da última quarta-feira (29/7), um guia turístico em posse de drogas, maconha e cocaína, avaliadas em quase R$ 90 mil. O homem estava num ônibus clandestino que passava na BR-060, indo de Goiânia para o estado do Pará, onde a droga seria distribuída.

Segundo informações da PRF, o guia turístico, que não teve a identidade divulgada, estava em posse de quatro quilos de maconha e dois de cocaína. O flagrante aconteceu em fiscalização da PRF na unidade do Parque Ecológico, na BR-060.

Ainda conforme a PRF, em verificação a um ônibus que fazia a rota Goiânia – Parauapebas, no Pará, os agentes encontraram os quatro tabletes de maconha dentro de uma mochila e identificaram um homem de 32 anos como proprietário da droga. Embaixo da poltrona dele, outra bolsa com os dois quilos de cocaína foi encontrada. Os seis quilos de drogas geram um prejuízo ao narcotráfico estimado em R$ 87.500,00.

O homem disse aos policiais que reside no município paraense de Redenção, Pará, e trabalha como guia turístico, especializado em viagens a Goiânia com turistas que compram roupas na capital goiana para revenda. O suspeito revelou ainda que pegou a droga na rodoviária de Goiânia e deixaria no terminal rodoviário de Redenção.

Ônibus que estava guia turístico em posse drogas era clandestino

Como se não bastasse o flagrante das drogas em posse do guia turístico, preso na averiguação policial, os agentes da PRF constataram ainda outro delito.

Conforme verificado pela corporação, o ônibus que seguia viagem para o Pará era clandestino. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) teve que ser acionada. O veículo em questão, que transportava seis passageiros, foi retido no terminal rodoviário de Goiânia, onde foi feito o transbordo dos passageiros, que seguiram viagem em ônibus regular.