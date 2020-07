Helicóptero dos Bombeiros cai a caminho de resgate no Distrito Federal

Um helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) caiu, na manhã desta quinta-feira (30/7), em Vicente Pires, no DF, enquanto seguia para o resgate de uma vítima de parada cardiorrespiratória. Os ocupantes conseguiram sair da aeronave com vida.

De acordo com a corporação, a aeronave caiu “quando já estava em processo de pouso”. O acidente ocorreu em frente ao prédio de uma faculdade da região.

Na aeronave estavam dois pilotos, um médico, enfermeiro e operador aerotático. Após o acidente todos, foram encaminhados para um hospital, para realização de exames.

A vítima da parada cardiorrespiratória foi socorrida por outra unidade de resgate, que prestava apoio durante a ocorrência inicial.

Queda de helicóptero do Corpo de Bombeiros no Distrito Federal será apurada, diz corporação

Em nota divulgada no início da tarde desta quinta-feira (30), o CBMDF informou que ainda não se sabe o que teria provocado a queda do helicóptero. O local do acidente foi isolado e uma perícia realizada. Ainda não há previsão para retirada da aeronave.

A corporação informou também que coletará informações no local e imagens de câmeras de segurança que possam auxiliar na apuração.

Leia a nota na íntegra:

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal informa que a aeronave Resgate 02, matricula PR-MJX, deslocou-se às 10:16 do dia 30/07/2020 para atendimento a vítima de Parada Cardio-Respiratória PCR em Vicente Pires, próximo a Faculdade Mauá, com apoio terrestre da viatura ASE 155, de Águas Claras.

O acidente ocorreu por Volta das 10.35 quando a aeronave já estava em processo de pouso, próxima ao solo. A tripulação a bordo (2 Pilotos, Médico, Enfermeiro e Operador Aerotático) encontra-se fora de perigo, porém todos os integrantes foram transportados para o hospital para realização de exames.

O CBMDF mantém o local isolado e já fez o acionamento do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos para que possa ser realizada a perícia para identificação das possíveis causas do acidente.