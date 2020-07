Homem é morto com pedaços de espelho, em Goiânia; esposa é presa

Um homem de 30 anos morreu após ser golpeado com pedaços de espelho e uma garrafa de vidro quebrada, dentro de casa, no Bairro da Vitória, em Goiânia. A esposa dele, uma mulher de 44 anos, foi presa suspeita de cometer o crime, ocorrido na noite desta quarta-feira (29/7).

De acordo com informações da Polícia Militar, no momento do ocorrido, o casal estava discutindo e poucos tempo depois mulher feriu o marido com pedaços de espelho e a garrafa. Tudo ocorreu por volta das 21h. Ainda não se sabe o que teria motivado a briga e, em seguida, o crime.

Após golpear marido pedaços de espelho, mulher também acaba ferida; ela foi presa em flagrante

Uma filha da mulher, que mora no fundo da casa, tentou intervir na briga, mas quando entrou na casa da mãe o companheiro dela já estava ferido. Ele morreu ainda dentro da residência.

Segundo a ocorrência, após atacar o marido, a mulher ainda tentou tirar a própria vida, mas foi socorrida e levada ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Após o atendimento médico e alta, ela foi conduzida à delegacia.

A mulher segue presa e vai responder por homicídio.

Mulher é presa após matar e enterrar marido em jardim de casa

Em maio deste ano, mulher, de 38 anos, foi presa por matar e enterrar o marido no jardim de casa, situada no Parque Tremendão, também em Goiânia. De acordo com a Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), o crime aconteceu em 2018, mas somente este ano o cadáver foi encontrado.

Segundo informações da suposta autora, os dois estavam brigando e, enquanto ele a enforcava, ela desferiu uma facada no peito do marido. Após o crime, com a ajuda de um usuário de drogas do setor, a mulher enterrou o corpo no jardim da casa onde mora até hoje.

Aos policiais, a mulher relatou que o marido era muito violento e batia nela e nas filhas menores. Por isso, não aguentando mais as agressões, ela praticou o crime. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para ajudar nas buscas pelo corpo, que já estava em estado avançado de decomposição.

A autora foi presa em flagrante e responderá pela prática dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver.