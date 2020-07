Palmeiras sofre contra o Santo André, mas marca no fim e vai à semi do Paulistão

Ainda buscando seu melhor futebol na retomada do Paulistão, o Palmeiras sofreu na noite desta quarta-feira, mas buscou a classificação às semifinais nos instantes finais da partida contra o Santo André, no Allianz Parque. A vitória por 2 a 0 foi construída aos 43 e aos 48 minutos do segundo tempo, com gols de Felipe Melo e Marcos Rocha.

Irregular, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo fez nova atuação sem criatividade e com flagrantes limitações no meio-campo. Mesmo assim, dominou e eliminou o surpreendente Santo André, sensação da fase classificatória do Estadual. Foi a primeira derrota da equipe para um dos grandes de São Paulo – chegou a ser líder geral durante a maior parte da primeira fase.

Sem empolgar desde a retomada do Paulistão, o Palmeiras entrou em campo com uma novidade e uma surpresa. Com contrato renovado, o zagueiro Gustavo Gómez voltou ao time. No meio-campo, Bruno Henrique ficou de fora. E o setor formado por Patrick de Paula, Gabriel Menino e Ramires esteve longe de dar conta do recado no primeiro tempo.

O time da casa até começou melhor o duelo decisivo, com maior posse de bola e tentativas de impor pressão. Aos 9 minutos, Luiz Adriano chegou a balançar as redes, mas teve o gol anulado por impedimento. Em seguida, Marcos Rocha acertou finalização perigosa, aos 12, já sob leve chuva no Allianz Parque.

Mas, aos poucos, o Palmeiras encontrava maior dificuldade em atacar o Santo André. E não apenas por causa da boa marcação do rival. Faltava criatividade no meio. Willian chegava a recuar, tentando auxiliar na armação. Sem sucesso. O anfitrião apostava em ligações diretas.

Numa rara trama mais elaborada, com participação de Patrick de Paula e Gabriel Menino, Willian e Rony perderam boas chances em sequência, numa finalização bloqueada e num rebote, aos 26 minutos.

As chances mais claras de gol, no entanto, foram do Santo André no primeiro tempo. Quase todas nos minutos finais. Aos 43, Branquinho roubou a bola de Felipe Melo na entrada da área e finalizou com perigo. Weverton fez bela defesa. Na sequência, o goleiro fez outra importante intervenção ao espalmar chute de Douglas Baggio, de fora da área.

Preocupado, Vanderlei Luxemburgo mandou Gustavo Scarpa e Lucas Lima a campo no início do segundo tempo. Seu objetivo era justamente melhorar a armação da equipe. Aos 11, numa das melhores oportunidades do jogo, o próprio Lucas Lima quase abriu o placar. Ele recebeu livre de marcação dentro da área e chutou rasteiro, para fora.

Completando as mudanças no meio-campo, o treinador palmeirense sacou Ramires e colocou Luan na zaga, liberando Felipe Melo para reforçar o meio. Do outro lado, porém, o Santo André se reajustou rapidamente na defesa e manteve a retranca em bom funcionamento. O Palmeiras voltava a apostar nas ligações diretas.

Com dificuldades com a bola rolando, o Palmeiras chegou ao único gol da partida em lance de bola parada. Aos 43, Scarpa cobrou escanteio na área e Felipe Melo escorou de cabeça na primeira trave. A bola desviou no ombro do zagueiro Rodrigo e morreu nas redes, sem chances para Ivan defender.

O torcedor palmeirense respirou aliviado cinco minutos depois, quando o Palmeiras decretou a vitória e a classificação com gol de Marcos Rocha. Luiz Adriano recebeu lançamento em profundidade e acionou Zé Rafael, que acertou boa finalização. Ivan fez a defesa, mas deu rebote, diante do lateral, que não perdoou.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 2 x 0 SANTO ANDRÉ

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Patrick de Paula (Bruno Henrique), Gabriel Menino (Lucas Lima), Ramires (Luan); Willian (Zé Rafael), Rony (Gustavo Scarpa) e Luiz Adriano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

SANTO ANDRÉ – Ivan; Buiú, Rodrigo, Willian Goiano e Marlon; Nando Carandina, Vitinho (Rafhael Lucas), Rondinelly (Fernandinho) e Branquinho (Jocinei); Ramon (Rodrigo Yuri) e Douglas Baggio (Julinho). Técnico: Paulo Roberto Santos.

GOLS – Felipe Melo, aos 43, e Marcos Rocha, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Rony, Ramon, Gabriel Menino, Rafhael Lucas, Felipe Melo.

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira.

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Allianz Parque, em São Paulo (SP).