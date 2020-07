Motorista de app é preso transportando drogas na BR-153, em Morrinhos

Um motorista de app de 26 anos foi preso, na tarde desta quinta-feira (30/7), transportando drogas na BR-153, em Morrinhos, na região sul de Goiás. O entorpecente foi adquirido na fronteira com a Bolívia e seria levado para São Paulo.

Conforme informações, o flagrante foi feito durante uma abordagem de rotina na unidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF), quando o jovem conduzia um Fiat Palio. No momento que os agentes verificaram a documentação e questionaram o suspeito, ele entrou e contradições e começou a tremer, apresentando nervosismo.

Ao suspeitar do homem, os policiais revistaram o carro e encontraram cerca de sete quilos de skunk em compartimentos escondidos no veículo. De acordo com declarações do motorista, ele pegou a droga em Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, para entregar a um desconhecido na capital paulista.

O jovem ainda declarou que receberia dez mil reais pelo transporte da droga. Diante dos fatos, ele foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes local.

Acidentes em BRs goianas

Segundo boletim Segurança Viária, divulgado na manhã desta sexta-feira (31/7) pela PRF, nas últimas 24 horas, a corporação atendeu cinco acidentes que deixaram oito pessoas feridas.

Os policiais rodoviários federais notificaram 295 motoristas por infrações diversas, em que 49 condutores foram flagrados em ultrapassagens proibidas, 12 estavam sem cinto de segurança e cinco pelo uso de celular na direção. Foram fiscalizados 695 pessoas e 997 veículos.

Em outro caso, motorista de app também foi preso transportando drogas, em Goiânia

Um motorista de app, que cumpre pena em regime semiaberto, foi preso em janeiro suspeito de entregar drogas, em Goiânia.

O suspeito, de 30 anos, foi flagrado no momento em que entregava maconha, no Setor Aeroviário. Ele usava a função de motorista de aplicativo para não chamar atenção para a atividade ilícita.

Ele usava uma tornozeleira eletrônica e tem mais de oito passagens pela prática dos crimes de tráfico de drogas, posse de arma, lesão corporal, entre outros.

Ao todo, 11 porções de maconha foram apreendidas, além de pouco mais de mil reais em dinheiro. O motorista de app e o homem que receberia o entorpecente foram encaminhados para a Central de Flagrantes.