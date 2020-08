Pirenópolis reabre para turistas a partir de 14 de agosto

A cidade de Pirenópolis, um dos principais roteiros turísticos do estado de Goiás, voltará a receber turistas a partir do dia 14 de agosto. O decreto da prefeitura, assinado na última sexta-feira (31/7), autoriza a reabertura de pousadas, casas de aluguel, casas de camping, albergues, agências de viagens e atrativos. O município ficou fechado para visitantes por quase 5 meses devido à pandemia do coronavírus.

Assim, para voltarem a funcionar, os estabelecimentos em Pirenópolis deverão ter um atestado de conformidade aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde do município. Além disso, funcionários e colaboradores deverão estar treinados e capacitados sobre as normas de segurança. Os locais também deverão ser higienizados constantemente e poderão atender, no máximo, 65% da capacidade de hospedagem. Para as demais áreas ou atividades, o limite é de 50% da capacidade.

Nestes locais deverá se manter o distanciamento de 2 metros. Ademais, os funcionários deverão aferir a temperatura de todos os clientes. Assim, fica proibida a entrada ou permanência de hóspedes que apresentarem sintomas de síndrome gripal.

Se algum funcionário, colaborador, proprietário ou gerente apresentar sintomas gripais, deverá ser dispensado do dia de trabalho e orientado a procurar atendimento médico. Em caso de diagnóstico positivo para coronavírus, deverá ser dispensado por 14 dias e o local fechado para higienização, para depois voltar às atividades.

Já a entrada de visitantes de outros estados na cidade só poderá acontecer mediante a comprovação de reserva de hospedagem. A reabertura poderá ser suspensa, caso a taxa de ocupação de leitos hospitalares em Pirenópolis e no Estado de Goiás seja superior a 95%.

Outras medidas do decreto em Pirenópolis

Segundo o decreto de reabertura da prefeitura de Pirenópolis, todas as pessoas devem fazer o uso de máscaras para ter acesso aos estabelecimentos. Dessa forma, só poderá ser retirada para se alimentar ou beber. Além disso, nos atrativos naturais, somente poderá ser retirada para banho, devendo guardá-la em local adequado.

Bares, lanchonetes e restaurantes poderão funcionar em todos os dias da semana, sempre até oh. Os demais estabelecimentos mantém o funcionamento de segunda a sábado, das 7h às 20h. Aos domingos, apenas até às 12h. Já as atividades essenciais não possuem controle de horário de funcionamento.

O decreto em Pirenópolis mantém proibida a realização de eventos comemorativos com aglomeração de pessoas, como shows, comícios, passeatas, festas em chácaras, eventos desportivos e científicos. Caso as regras sejam descumpridas, haverá multa de R$ 1 mil por pessoa. Segundo o documento, entende-se por aglomeração “a reunião, sem aparente justificativa, de três ou mais pessoas, sem a distância mínima de 2 metros entre elas”.