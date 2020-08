SIME de Aparecida oferta 386 vagas de empregos nesta semana

O Sistema Municipal de Empregos de Aparecida de Goiânia (SIME), que está vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, divulgou nesta segunda-feira, 3, as vagas atualizadas para a semana. Ao todo são ofertados 386 postos de trabalhos em diversas modalidades de emprego. Contudo, para se candidatar à vaga, o cidadão deve agendar atendimento presencial no endereço eletrônico http://www.aparecida.go.gov.br/servicos/cidadao/.

Ao acessar o link, o candidato deve escolher a opção Agendamento SAC, onde será encaminhado para a janela da busca de serviços. Em seguida, deve selecionar VAGAS DE EMPREGO NO SISTEMA MUN. DE EMPREGO – SIME, nº 60.

No dia e horário agendados, o trabalhador deve comparecer às duas unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) na Cidade Administrativa e no Parque Flamboyant. O interessado em concorrer a uma das vagas de emprego deve apresentar documentos como RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e informar um telefone para contato.

“O serviço de intermediação de mão de obra foi retomado e mesmo com a pandemia da doença Covid-19, Aparecida de Goiânia segue sendo a cidade que mais oferta empregos em Goiás e supera a maioria das capitais no quesito criação de novos postos de trabalho”, ressaltou a secretária municipal do Trabalho, Márcia Tinoco.