Ambev lançará “cerveja de mandioca” em Goiás que beneficiará agricultura local

O CEO da cervejaria Ambev, Jean Jereissati, anunciou, na manhã desta terça-feira (4/8), que uma cerveja “de goiano para goiano” está prestes a ser lançada no estado. A produção virá de uma parceria entre a indústria e o governo de Goiás, e terá como foco uma cerveja feita com fécula de mandioca comprada de pequenos agricultores das regiões Norte e Nordeste.

De acordo com Jereissati, “trata-se de um plano de retomada que ainda está no papel”. “Precisamos definir o nome e a receita. Já estudamos a jabuticaba, o pequi, a mandioca como ingredientes”, adiantou. Entretanto, o CEO garantiu que “todas as etapas serão feitas em Goiás”.

A Ambev já produz três cervejas nesse modelo nos estados do Ceará, Maranhã e Pernambuco. Conforme Jereissati, 800 pessoas serão beneficiadas já neste primeiro ano de execução do projeto de retomada. A expectativa é que, ao todo, 2500 sejam beneficiadas ao longo dos próximos cinco anos. Estarão envolvidos nesse plano de retomada e fomento da Economia produtores de Cavalcante, Flores e Posse.

“Cerveja de mandioca” anunciada pela Ambev faz parte do programa de fortalecimento da agricultura familiar do governo de Goiás

A parceria com a Ambev para a produção da cerveja feita de fécula de mandioca é fruto do programa de fortalecimento da agricultura familiar do governo de Goiás, através da Secretaria da Retomada.

A nova pasta foi sancionada, nesta terça-feira (4/8), pelo governador Ronaldo Caiado. Com a secretaria, Caiado pretende “buscar fortalecer e priorizar a geração de trabalho, o financiamento e o empreendedorismo, além da oferta de eventos de qualificação profissional para a retomada do crescimento da renda no estado”.

Além disso, “também se busca, com a proposta, transferir o Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda e o Fundo Estadual do Trabalho para essa nova Secretaria a fim de garantir recursos para a geração de emprego e renda”.