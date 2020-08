Caso Danilo: PCGO remarca reconstituição do crime; entenda

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) confirmou, na manhã desta terça-feira (4/8), que remarcou para a tarde da próxima quinta-feira (6/8) a reconstituição do crime que levou à morte do pequeno Danilo de Sousa Silva, de 7 anos, cujo corpo foi encontrado em um lamaçal numa região próxima de sua casa no Parque Santa Rita, em Goiânia. A reconstituição estava prevista para hoje, mas os policiais resolveram remarcar devido à necessidade de “diligências complementares”.

A reprodução simulada do crime que será realizada pelos policiais na quinta-feira pretende traçar as últimas horas de vida de Danilo, desde o momento em que ele saiu de casa com destino à residência da avó, os passos que fez até ser levado para a mata, como foi agredido, morto e deixado na lama.

Entretanto, a reconstituição, que estava prevista para hoje, terça-feira, foi remarcada. Veja o que disse a PCGO:

“A assessoria de imprensa da PCGO confirma que a reprodução simulada do Caso Danilo foi remarcada para a próxima quinta-feira, às 16h. Os delegados resolveram remarcar a “reconstituição” tendo em vista a necessidade de algumas diligências complementares e análise de provas periciais a serem feitas”.

O caso Danilo

O corpo de Danilo foi encontrado no dia 27/7 por cães farejadores do Corpo de Bombeiros em uma região de mata e lamaçal de difícil acesso, após ficar uma semana desaparecido. Um laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou a causa da morte como asfixia por lama.

O padrasto de Danilo, Reginaldo Lima Santos, de 33 anos, e seu colega e servente de pedreiro, Hian Alves, de 18, foram presos na tarde da última sexta-feira (31/7) suspeitos de envolvimento na morte da criança.