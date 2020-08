Presidente da Alego comemora anúncio da chegada do 5G em Rio Verde

*Com informações da Assembleia Legislativa de Goiás

Reconhecendo a importância do avanço tecnológico para o desenvolvimento econômico e atração de novos investimentos para o estado, sobretudo, para a região Sudoeste, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Lissauer Vieira (PSB), comemorou o anúncio da chegada pioneira da rede 5G em Rio Verde, a primeira cidade goiana a receber a tecnologia. A novidade foi assegurada na manhã de segunda-feira, 3, pelo governador Ronaldo Caiado durante a inauguração do primeiro Centro de Atenção ao Diabético no município.

De acordo com o chefe do Poder Legislativo, a instalação da quinta geração de internet móvel em Rio Verde será mais um marco importante para a cidade e resultará em grandes avanços em diversos setores da economia. “A chegada da internet 5G em nossa cidade vai ser mais um marco histórico e, com certeza, contribuirá ainda mais para o fortalecimento do nosso agronegócio, indústria, comércio, além de atrair novos investimentos também. Sem dúvidas, uma excelente notícia que nos traz muito otimismo, principalmente neste momento”, ressaltou.

Já o governador Ronaldo Caiado salientou que a novidade foi um pedido da gestão estadual atendido pela diretoria da multinacional chinesa Huawei, que reconheceu o polo tecnológico instalado na região. “Rio Verde é referência hoje em tecnologia. Seja com a Tecnoshow, seja com a capacidade produtiva, a área de pesquisa aqui instalada. Por todos esses estímulos, essa cidade é merecedora daquilo que indiscutivelmente será um marco”, afirmou.

Em 2016, o município também conquistou outro marco em tecnologia, sendo o primeiro do Brasil a encerrar o sinal analógico de televisão, unificando as transmissões com o sinal digital.

Tecnologia 5G

A tecnologia 5G é a quinta geração das redes móveis. Trata-se de um grande salto evolutivo em relação à rede que é empregada atualmente, chamada 4G. A rede 5G promete velocidade de download e upload de dados mais rápida, cobertura mais ampla e conexões mais estáveis.

Enquanto a tecnologia 1G tinha velocidade de 2kbit /s e o 4G garantia tráfego de 1 Gbit /s, o 5G terá velocidade para baixar informações de até 100 1 Gbit /s. Enquanto a latência (diferença na resposta na transmissão de dados) era de 60-98 milissegundos no 4G, no 5G ela será reduzida para menos de 1 milissegundo. Já a capacidade de conectar dispositivos poderá abranger até 1 milhão de aparelhos por quilômetro quadrado.