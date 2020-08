Agropecuária se destaca na geração de empregos em junho

De acordo com uma pesquisa do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério da Economia, o setor agropecuário, que envolve agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, apresentou um saldo positivo de 36,8 mil vagas de emprego no mês de junho.

Esse avanço reforça a importância do trabalho rural na economia brasileira, já que os outros setores registraram dados negativos em relação ao emprego, como o de Serviços, Comércio e Indústria em geral. Além da agropecuária, a Construção também teve desempenho positivo, com 17,2 mil novos postos.

Segundo José Garcia Gasques, coordenador geral de Avaliação de Políticas e Informação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nas atividades existentes, as lavouras temporárias e a pecuária, representam 78% dos empregos na agricultura. No acumulado de janeiro até junho no setor agropecuário, as admissões foram de 437.999, os desligamentos de 375.366, resultando em um saldo positivo de 62.633 postos de trabalho.