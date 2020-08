Fim do escalonamento em Aparecida de Goiânia deve ser decidido nesta semana

Após uma reunião realizada por membros do Comitê de Prevenção e Enfrentamento a Covid-19 de Aparecida, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida de Goiânia apresentará uma nota técnica para ser analisada nesta quinta-feira (6/8) que determinará se, após dois meses, o escalonamento do comércio no município será suspenso ou não. A análise será feita em razão do pedido do prefeito Gustavo Mendanha para que o comércio retorne ao seu ritmo normal.

A análise da nota técnica, a ser realizada na quinta, definirá a suspensão ou não do escalonamento que dividiu a cidade em 10 macrozonas no início de junho e foi mais uma das decisões tomadas pela administração municipal para evitar que o sistema de Saúde entrasse em colapso, conforme estudos da SMS.

Segundo o prefeito Gustavo Mendanha, o escalonamento feito por região “foi muito importante e cumpriu seu papel”, mas agora é hora de retomar as atividades. “Após um período de 30 dias da cidade toda fechada, retomamos as atividades econômicas com responsabilidade, seguindo regras rígidas e em junho, dividimos a cidade e começamos o escalonamento regional. Esta forma de isolamento social com o fechamento do comércio por regiões foi muito importante e cumpriu o seu papel. Agora é hora de retomarmos as outras atividades, suspendendo o escalonamento, mas continuando com a guarda levantada, para não termos que voltar e fechar novamente”, disse o prefeito

Entretanto, Mendanha adianta que “suspender o escalonamento regional não significa deixar de cumprir os protocolos de saúde pública para prevenção a covid-19”. “Vamos apenas deixar de fechar uma vez por semana como vinha acontecendo. Mas as regras, como disse, continuam vigorando para cada tipo de atividade”, assegurou.

O escalonamento em Aparecida de Goiânia

Em junho, seguindo a matriz de risco do Ministério da Saúde, com uma escala de cenário de verde a vermelho, o município adotou então o Isolamento Social Intermitente com o Escalonamento Regional. Assim, a cidade foi dividida em 10 macrorregiões.

No cenário verde-risco baixo, a cada dia da semana de segunda a sexta-feira, duas delas precisariam ficar fechadas totalmente, incluindo alguns serviços essenciais como supermercados, padarias e postos de combustíveis. No cenário amarelo-risco moderado, que é o que a cidade se encontra atualmente, duas macrorregiões continuam fechando uma vez de segunda a sexta-feira e também aos domingos.

Caso suba para o cenário laranja-risco alto, as macrozona fecham dois dias de segunda a sexta-feira e também aos sábados após as 13h e aos domingos o dia todo. Já no cenário vermelho-risco altíssimo, considerando 14 dias, a cidade tem o comércio fechado regionalmente por 10 dias, ficando apenas 4 dias abertos, de modo intercalado.