Goiás ultrapassa 75 mil casos de covid-19

O estado de Goiás contabilizou, na manhã desta quarta-feira (5/8), 75.428 casos confirmados de covid-19. Os dados são da plataforma COVID-19, da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, e vêm em um cenário de alto número de óbitos.

Conforme a última atualização da plataforma, feita às 8h20 de hoje, quarta-feira, além dos quase 75.500 casos confirmados e ativos, Goiás tem 67.837 recuperados, 138.228 suspeitos e 62.557 casos descartados.

Ainda conforme os dados, Goiás confirmou, até agora, 1.830 óbitos em razão da covid-19, 62 suspeitos e 896 óbitos que eram suspeitos mas depois foram descartados.

Atualmente, Goiás tem apenas nove municípios sem casos confirmados de covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Segundo a plataforma do governo do Estado, 38.478, o que configura 51% dos pacientes infectados, são do sexo feminino, enquanto 36.938, 49%, são do sexo masculino. Doze são de sexo ignorado.

Recentemente, enfermeira de Caldas Novas teve o óbito confirmado por covid-19

A enfermeira Fernanda Pires de Sousa, de 26 anos, faleceu na última terça-feira (4/8) em Caldas Novas, no sul do estado, em decorrência do coronavírus. Conforme o prefeito Evandro Magal, a jovem atuava no Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida, unidade da rede particular, onde também ficou internada para tratamento da doença.

Fernanda, que era formada pela Universidade Federal de Goiás, a UFG, ficou 12 dias internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Nas redes sociais, o prefeito de Caldas Novas lamentou a morte.

“Quando eu digo que essa doença é terrível, eu não estou brincando. Não podemos desacreditar deste mal.(…) O vírus não escolhe. Ele é terrível. Estou muito triste. Uma jovem, com toda vida pela frente, sonhos e planos interrompidos por este mal”, disse em um trecho da mensagem.