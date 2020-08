Aparecida de Goiânia suspende escalonamento regional do comércio

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento a Covid-19 de Aparecida de Goiânia, decidiu, por unanimidade, suspender o escalonamento regional no município. A decisão foi tomada na manhã desta quinta-feira (6/8). O pedido de suspensão do escalonamento foi apresentado pelo prefeito Gustavo Mendanha na última terça-feira (4/8). A justificativa foi a de que o quadro epidemiológico da cidade para Covid-19 permanece ‘sob controle e estável’.

De acordo com o secretário de Saúde de Aparecida, que também coordena o Comitê, Alessandro Magalhães, a suspensão entrará em vigor após a publicação da portaria no Diário Oficial Eletrônico (DOE). Dessa maneira, a medida deve valer a partir desta sexta-feira (7/8).

Apesar da nota técnica favorável da Secretaria Municipal de Saúde municipal, algumas recomendações deverão ser seguidas pela prefeitura de Aparecida de Goiânia. Assim, serão mantidas as regras sanitárias determinadas aos estabelecimentos que já haviam sido autorizados a funcionar. Além disso, não podem ser reabertos novos segmentos, para monitoramento do impacto da suspensão pelos próximos 14 dias. Ademais, deve ser mantida a manutenção da testagem em massa, com o objetivo de apresentar o cenário real de contaminados diariamente.

Com a suspensão do escalonamento, segundo a prefeitura de Aparecida de Goiânia, a fiscalização para averiguar o cumprimento dos protocolos de cuidados sanitários irá continuar. Porém, mesmo com a suspensão do escalonamento, algumas regras continua valendo, como horário de funcionamento de shoppings, galerias, academias e restaurantes. Além disso, o escalonamento por fileira em feiras e o não funcionamento de bares e quadras de atividades coletivas como futebol.

Boletim atualizado em Aparecida de Goiânia

Até a quarta-feira (5/8) foram realizados 1.725 testes e foram confirmados 434 novos casos em Aparecida. No momento, o município possui 1.615 casos ativos, que estão hospitalizados ou monitorados pelo Telemedicina, oxímetros e exames. De 13.909 casos confirmados, 12.088 estão recuperados e 202 vieram a óbito, sendo 12 registrados nas últimas 24 horas. A taxa de ocupação total de UTI’s na cidade é de 63%.

O município coletou 57.690 amostras de material para realização de testes de diagnóstico de coronavírus. Os exames são do tipo RT-PCR