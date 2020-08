UFG realiza Dia D de arrecadação de computadores para beneficiar estudantes

A Universidade Federal de Goiás (UFG) promove no próximo sábado (8/8) o Dia D Doação da Campanha UFG ID – Solidariedade para inclusão digital. Das 9h às 14h uma equipe de voluntários vai receber computadores, notebooks e equipamentos que possam permitir que estudantes com menor poder aquisitivo acompanhem as aulas remotamente. O evento vai ser realizado no formato drive-thru (o doador não precisa sair do carro), na Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação (EMC-UFG), no Câmpus Colemar Natal e Silva, Setor Universitário, em Goiânia.

A campanha é uma iniciativa da UFG em parceria com a Associação Egressos e Egressas da UFG, TV UFG, Sindicato dos Docentes das Universidades Federais (Adufg) e Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensino Superior do Estado de Goiás (Sintifesgo). O objetivo é mobilizar a sociedade para contribuir com equipamentos eletrônicos ou doações financeiras para a disponibilização de cerca de 5 mil computadores e tablets que possam atender às necessidades educacionais de grande parte dos estudantes da UFG durante a pandemia.

O reitor da UFG, Edward Madureira Brasil, entende que, diante da impossibilidade de retomada das atividades acadêmicas presenciais, por conta da pandemia da covid-19, a Universidade se vê na obrigação de adotar medidas para que o prejuízo da comunidade estudantil seja reduzido. Neste contexto, o Conselho Universitário (Consuni) aprovou a retomada do semestre letivo 2020-1 a partir do dia 31 de agosto.Consciente da fragilidade econômica da grande maioria dos estudantes da Instituição, Edward conta com o apoio da sociedade para tentar enfrentar a situação. “Hoje, na UFG, três em cada quatro estudantes se enquadram nos critérios de baixa renda. E entre esses três, um é de baixíssima renda. Temos que criar alternativas para conseguir enfrentar esta desigualdade”, ressalta.

Atuação da UFG na pandemia

Desde março de 2020, quando teve início a pandemia do novo coronavírus, a UFG tem desempenhado inúmeras ações para o enfrentamento da crise sanitária. As ações englobam desde a assistência social, com o UFG Solidária, passando pela criação de uma rede de laboratórios para testagem da população e a produção de milhares de equipamentos de proteção individual. Entre essas iniciativas está o Plano Emergencial de Conectividade da UFG.

Serviço

Dia D doação UFGID – Solidariedade para inclusão digital

Data: 8 de agosto de 2020 (sábado)

Horário: das 9h às 14h

Local: Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação (EMC-UFG) – Câmpus Colemar Natal e SilvaEndereço: Av. Universitária, 1488 – Qd. 86 Bloco A – Setor Leste Universitário, Goiânia – GO, CEP: 74.605-010

Informações: ufgid@ufg.br