Aparecida anuncia nesta quinta-feira (6) a decisão sobre o Escalonamento Regional

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, e o secretário municipal de Saúde, Alessandro Magalhães, realizam nesta quinta-feira (6) uma live para anunciar à população a decisão sobre o pedido de suspensão do Escalonamento Regional no município. A transmissão acontecerá às 11h no perfil da Prefeitura de Aparecida, no Facebook.

O pedido de suspensão do escalonamento foi feito por Mendanha na última terça-feira (4) ao Comitê de Prevenção e Enfrentamento a Covid-19. O gestor de Aparecida ressaltou que o quadro epidemiológico da cidade permanece sob controle e estável ao solicitar cautela do Comitê na avaliação da suspensão. A decisão do Comitê será tomada após reunião onde será apresentada uma Nota Técnica preparada pela Saúde Municipal.

O Comitê de Enfrentamento é formado pelas secretarias municipais, Ministério Público Estadual, Câmara de Vereadores, Defensoria Pública, OAB subseção Aparecida, Associação de Feirantes, Associação dos Feirantes de Aparecida, Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (Aciag), Sesi/Senai, Sebrae Regional Aparecida e Federação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte em Goiás (Femicro-GO). O grupo, que é coordenado pelo secretário de Saúde, Alessandro Magalhães, foi criado em 16 de março, mesmo antes de ter o primeiro caso confirmado na cidade.