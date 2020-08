Campanha do Dia dos Pais do Hugol incentiva doação de sangue

No mês de Agosto, o Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), unidade da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES), realiza a campanha “Dia dos Pais Solidário”, incentivando a doação de sangue para que todos os pais tenham o melhor presente.

A ação visa garantir o estoque do Banco de Sangue da unidade, que no momento encontra-se em nível crítico, dentro de um limite satisfatório para uma assistência segura aos pacientes do hospital, mas que carece de aumento nas doações.”Nós estamos vivendo um momento dinâmico e diferente com a pandemia, e cada mês tem sido um desafio manter nosso estoque. Tivemos uma grande diminuição de doadores, e a necessidade de sangue tem aumentado na mesma proporção da quantidade de pacientes que o hospital tem recebido”, segundo Adriano Arantes, supervisor médico do Banco de Sangue.

Como doar

Para garantir a segurança dos doadores que se propuserem a esse ato de solidariedade, a Unidade de Coleta e Transfusão do hospital está realizando o agendamento prévio para evitar aglomerações e agilizar a doação, por meio dos telefones 62 3270-6661 e 62 3270-6662, ou pelo Whatsapp 62 99632-5659.

Os requisitos básicos para passar pela entrevista pré-doação são: estar saudável, ter peso acima de 50kg, apresentar documento com foto válido em todo o território nacional e idade entre 16 e 69 anos, sendo que antes de completar 18 anos é necessária uma autorização dos pais ou responsáveis e, se acima de 60 anos, orientamos evitar a doação durante esse período.

Quem tomou a vacina da febre amarela deve aguardar 30 dias para ser doador. E quem apresenta sintomas gripais ou de resfriado não deve doar sangue no momento.Pacientes graves, politraumatizados ou acometidos de doenças necessitam de reposição sanguínea, por isso o Banco de Sangue mantém o estoque de bolsas dentro de um limite satisfatório para uma assistência segura aos pacientes da unidade de saúde. Até junho de 2020, o Hugol realizou mais de 11,5 milhões de procedimentos, dentre urgência e emergência, internações, ambulatório e equipe multidisciplinar (8.573.997), procedimentos cirúrgicos (87.179), hemodinâmica (5.437), exames (2.908.786), transfusões (50.984) e coletas de sangue (45.795).