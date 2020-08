Caso Danilo: PC concluirá inquérito nesta segunda-feira (10)

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) informou, no início da noite da última quinta-feira (6/8), que concluiu com sucesso a reprodução simulada dos fatos que levaram à morte do pequeno Danilo de Sousa Silva, de 7 anos, e que concluirá o inquérito policial já na próxima segunda-feira (10/8).

A reprodução simulada do crime que foi realizada pelos policiais ontem, quinta-feira, traçou as últimas horas de vida de Danilo, desde o momento em que ele saiu de casa com destino à residência da avó, os passos que fez até ser levado para a mata, como foi agredido, morto e deixado na lama.

Segundo a PCGO, tudo ocorreu dentro da normalidade. Veja a nota divulgada:

“A Polícia Civil de Goiás informa que a reprodução simulada dos fatos, inerente ao Caso Danilo, foi realizada com sucesso na tarde de hoje (quinta-feira, 06). A diligência transcorreu dentro da normalidade, em que pese a opção circunstancial do suspeito Hian Alves de permanecer em silêncio.

A PCGO não se manifestará, nos próximos dias, para que todas as conclusões dos doutos peritos possam ser confrontadas com as provas e elementos informativos produzidos. Nesta esteira, todos os detalhes do caso serão apresentados quando da conclusão do inquérito policial, o que deverá ocorrer na segunda-feira (10).

A Delegacia Estadual de Investigações Homicídios (DIH) agradece o apoio diuturno recebido pelos peritos, médico legistas e auxiliares que tanto se dedicaram para o sucesso desta importante diligência.”

O caso Danilo

O corpo de Danilo foi encontrado no dia 27/7 por cães farejadores do Corpo de Bombeiros em uma região de mata e lamaçal de difícil acesso, após ficar uma semana desaparecido. Um laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou a causa da morte como asfixia por lama.

O padrasto de Danilo, Reginaldo Lima Santos, de 33 anos, e seu colega e servente de pedreiro, Hian Alves, de 18, foram presos na tarde da última sexta-feira (31/7) suspeitos de envolvimento na morte da criança.