Hutrin lança sistema online de triagem do coronavírus

O Hospital de Urgências de Trindade (Hutrin) lançou um sistema remoto para mapear os casos suspeitos da covid-19. Na plataforma digital, que poderá ser acessada pelo site do hospital, a população terá acesso a um questionário sobre as condições de saúde. Além das perguntas que identificam os sintomas do coronavírus, o indivíduo terá que preencher um cadastro com dados pessoais e endereço. O resultado da triagem sai na hora.

O projeto chamado de “A gente se importa” foi criado pelo administrador da unidade hospitalar, Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, com o objetivo de auxiliar os moradores de Trindade a identificar de forma mais rápida a doença.

Após a triagem, os pacientes que forem identificados com sintomas da covid-19 serão acompanhados por telefone, no sistema de telemedicina, e poderão receber visita domiciliar de enfermeiros. Apenas os casos mais críticos serão encaminhados ao Hutrin, isso para que aglomerações de pessoas sejam evitadas. “Um dos principais objetivos do sistema é que a pessoa permaneça em casa porque, quando há o deslocamento, automaticamente ela aumenta o risco de contaminar outras pessoas ou ser contaminada, caso não esteja com a doença”, conta Getro Oliveira de Pádua, diretor do Hutrin.