Wellington Peixoto, líder de Iris na Câmara, testa positivo para covid-19

Líder do prefeito Iris Rezende na Câmara Municipal de Goiânia, o vereador Wellington Peixoto, do DEM, está com covid-19. O diagnóstico do parlamentar foi confirmado na manhã desta sexta-feira (7/8).

A um veículo local, Peixoto relatou que está com febre e outros sintomas leves. A esposa do vereador, Fernanda Peixoto, também testou positivo. Peixoto está isolado desde a última terça-feira (4/8), quando soube que uma pessoa com a qual havia tido contato testou positivo para a doença provocada pelo novo coronavírus.

O vereador e pré-candidato a prefeito de Goiânia, Felisberto Tavares, do Podemos, também foi diagnosticado com covid-19 no último mês. Tavares chegou a ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Francisco, na capital.

O vereador começou a ter os sintomas quando estava isolado em casa e decidiu procurar o hospital após começar a ter falta de ar. Ele foi atendido primeiro no Hospital Renaissance, mas como teve piora em seu quadro e não havia UTI disponível, foi transferido para o São Francisco.

Tavares deixou a UTI no dia 27/7, mas conforme boletim médico da época, teve 50% do funcionamento de seu pulmão comprometido.