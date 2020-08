Apresentador Matheus Ribeiro reage a assalto e é agredido, em Brasília

O ex-apresentador da Tv Anhanguera e atual da Record TV de Brasília, Matheus Ribeiro, acabou ficando com o olho inchado e roxo após ser agredido em um assalto, na noite do último sábado (8/8).

Ribeiro fez uma postagem na rede social Instagram neste domingo (9/8) onde contou o episódio. De acordo com o apresentador, tudo aconteceu quando ele estava correndo com o celular preso no braço e um indivíduo tentou subtrair o objeto.

O jornalista conta que acabou reagindo, entrando em luta corporal com o sujeito.

Veja o relato na íntegra:

“Não sei quantas vezes já falei no jornal: “Se for vítima de assalto, não reaja, valorize sua vida, não corra risco.”

Mascasa de ferreiro, espeto de pau, já dizia minha vó.

Correndo na rua, à noitinha, ouvindo música. O sujeito passa por mim, vê o celular no braço, fica interessado, mas nem tenta negociar. Volta, puxa a capa, mas não consegue tirar. Quando viro pra desejar boa noite, o grosseiro me dá um soco. Tive que deixar os bons modos de lado pra demovê-lo da ideia inicial, já que as ameaças de tirar uma faca ou arma da camisa eram só delírio da cabeça dele.

Sim, sei que não fiz o correto e que esse comportamento colocou-me numa situação ainda mais arriscada, ainda que eu esteja conseguindo contar isso pra vocês pelo mesmo aparelho que o bandido queria.

Agora é fazer um BO (o recomendado em caso de QUALQUER ocorrência, até pelo bem das estatísticas)”