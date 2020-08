Hospital das Clínicas Covid será aberto amanhã com 30 leitos de UTI

Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas (FUNDAHC), o novo hospital emergencial para atender a demanda da pandemia da Covid-19, que recebeu o nome de Hospital das Clínicas Covid (HCC), abrirá suas portas para atendimento à população goiana nesta terça-feira, 11/08. Neste início serão disponibilizados 30 leitos de UTI e outros 30 de enfermaria que servirão de apoio às UTIs, mas há previsão de ampliação escalonada para até 100 leitos de UTI e 200 de enfermaria, de acordo com a demanda da SMS.

Diretora-geral do HCC, a médica infectologista e professora do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da (IPTSP/UFG), Adriana Guilarde, destaca a importância da abertura do hospital neste momento de flexibilização do comércio no estado de Goiás. “Há risco de crescimento do número de casos de Covid, notadamente no interior do estado, então é importante assegurar a estrutura necessária a fim de que não haja falta de leitos para a população. Além disso, há muitos leitos na rede particular de saúde subsidiados pelo governo municipal e, ao abrirmos esses novos, conseguiremos migrar essa demanda para a rede pública com um menor custo”, considera.

Cerca de 300 profissionais entre equipes médica, de enfermagem, multiprofissional, administrativa, de nutrição e apoio atuarão no HCC já nesta primeira semana. No caso de a unidade oferecer os 300 leitos previstos, esse quantitativo poderá chegar a aproximadamente 1.500. Terá um médico intensivista responsável a cada 10 leitos de UTI, além de infectologistas e anestesiologistas. Será ofertado um respirador para cada dois leitos de UTI. Os números de profissionais e de aparelhagem disponibilizados seguem normas técnicas e garantem atendimento de qualidade e excelência.

Para a professora o momento exige empatia e dedicação de toda a equipe. “Viemos para suprir uma demanda imediata e importante. Sabemos que cada um de nós pode ser um futuro paciente, e vamos nos preparar para oferecer nosso melhor”, afirma, reforçando a necessidade “de rigor nas práticas de biossegurança pela equipe, a fim de minorar os riscos ocupacionais inerentes à função”.

Vale lembrar que o Hospital das Clínicas Covid não é referência para receber pacientes com comorbidades graves e que necessitem de cuidado simultâneo de várias especialidades médicas. Toda a demanda da unidade será encaminhada via Regulação da SMS, portanto, não fará atendimento direto a pacientes que procure a unidade. A princípio, o contrato de gestão do HCC funcionará até 31 de dezembro de 2020. Após esse período, o hospital retorna à UFG para futura sede do Hospital das Clínicas da UFG, sob gestão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

Serviço

Assunto: Inauguração do Hospital das Clínicas Covid

Local: 1ª Avenida, esquina com rua 235, n.º 545 – Setor Leste Universitário

Data e horário: 11/08, às 9 horas