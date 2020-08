Segundo alerta da OMS, transmissão da covid-19 no Brasil não está diminuindo – Diário do Estado

Nesta segunda-feira, 10, o diretor de emergências da Organização Mundial de Saúde (OMS), Michael Ryan, alertou que o Brasil ainda tem altos níveis de transmissão de covid-19. No sábado, 08, o Brasil ultrapassou a marca dos 100 mil mortos pela doença. É o segundo maior número do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. No fim […].