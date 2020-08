Caiado faz substituição e secretário da TV Alego assumirá Agência Brasil Central

A Agência Brasil Central (ABC) ganhará nova direção em breve. Isso porque o governador Ronaldo Caiado decidiu nomear Reginaldo Alves da Nóbrega Júnior para substituir a atual presidente, Sophia Bezerra Rocha Lima. É a quarta mudança na pasta desde o início da gestão Caiado.

Reginaldo Alves é secretário da TV Assembleia (Alego) e tem vasta experiência na área da comunicação. Conforme apurado pelo Dia Online, a posse do novo presidente deve ocorrer nesta quarta-feira (12/8)

Esposa do Secretário Geral de Governo, Adriano Rocha Lima, Sophia estava na presidência da ABC desde junho.

Sobre o novo presidente

Natural de Goiânia, Reginaldo tem 40 anos de idade e 20 de experiência no meio televisivo, onde desempenhou inúmeras funções.

Junior, como é conhecido, começou em 2001 na TV Brasil Central, como produtor de estúdio do jornalista Paulo Beringhs, então apresentador do Jornal Brasil Central – 1ª edição e diretor da emissora.

Sua atuação, vista como dinâmica, chamou a atenção de Beringhs, que o convidou a trabalhar em sua produtora, onde atuou por 15 anos e exerceu os cargos de produtor, repórter cinematográfico, diretor artístico e diretor administrativo da empresa

Júnior foi para a TV Alego a convite do presidente Assembleia Legislativa, deputado estadual Lissauer Vieira (PSB). Ao longo de sua gestão, Júnior conseguiu viabilizar a reativação do estúdio, aquisição de novos equipamentos, criação de novos programas e o estabelecimento de parcerias com produtores de conteúdo audiovisual.