Conheça a Kombi que funciona como academia móvel em Goiânia

Por causa da pandemia do coronavírus, desde o mês de março ficaram proibidas as atividades físicas em academias. As restrições também coube aos parques em Goiânia e em todo o País. Ou seja, todo mundo que quis se exercitar, precisou adaptar em casa. Porém, com a flexibilização da quarentena, já é possível se exercitar em academias, mas muitas pessoas ainda estão com receio de fazer exercícios em locais fechados. Como criatividade não falta, o personal trainer Thiago Aguiar resolveu montar uma academia móvel pensando em atender a este público. Vai tudo dentro de um veículo Kombi, a Kombox.

A academia itinerante tem equipamentos como bicicletas, barras, halteres, cordas, entre outros. Assim, promove prática esportiva com equipamentos e orientação profissional em locais abertos. De parada em parada, a Kombox já conta com mais de 30 alunos. No projeto idealizado e desenvolvido por Thiago, que há cinco anos atua na área, ele atende de uma a quatro pessoas por hora/aula. A intenção, segundo o personal trainer, é não gerar aglomeração, assim como recomenda a Organização Mundial da Saúde (OMS).

O início da Kombox

Thiago conta que o início do projeto se deu por sentir a necessidade de se reinventar. Além disso, por perceber o quão a situação atual demandava esse tipo de serviço. “O meu intuito foi sobreviver na pandemia e durante esse período eu percebi que as pessoas nas praças e parques gostavam de exercícios com peso. Foi quando tive a ideia de estruturar um carro e adaptá-lo em uma academia móvel”, explica. Ele continua dizendo que o fato do carro ser uma Kombi atrai olhares, curiosidade e acredita que isso influenciou o sucesso do negócio.

De acordo com uma das alunas da Kombox, Denise Freitas, um dos pontos positivos é o fato de treinar ao ar livre. “Assim, nós conseguimos respeitar o distanciamento social e todas as recomendações sanitárias”, diz.

Thiago já tem planos para após a pandemia, já que percebeu o sucesso entre os alunos. “O plano é continuar, expandir. A ideia é colocar uma Kombi em cada praça de Goiânia”, revela o personal trainer.

Como são as aulas

Os planos, para grupos de 4 pessoas, custam R$150 (por aluno) para duas aulas semanais. Para 3 aulas semanais, o valor é de R$200 (por aluno). Se o grupo quiser 5 aulas semanais, o valor é de R$250 (por aluno). Há ainda aulas individuais ou para duplas e trios. O valores são repassados nas redes sociais da Kombox.

Segundo Thiago, a composição dos grupos de treino pode ser feita com pessoas à escolha do aluno ou do professor, seguindo perfil e objetivos de quem fará as aulas. Porém, sempre com a autorização prévia de quem escolheu o horário primeiro.

As aulas são feitas de segunda a sexta, de manhã, tarde e noite. Além disso, aos sábados pela manhã. Thiago afirma que pode dar aulas em toda Goiânia, desde que tenha turma suficiente. Hoje atua na região do Eldorado, Jardim América, e nos Setores Bueno e Oeste.