Ministra Damares tem agenda oficial em Goiânia, nesta quarta-feira (12)

A Ministra Damares Alves, titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), está em Goiânia para cumprir compromissos oficiais, nesta quarta-feira (12). No primeiro evento, a partir das 10h da manhã de hoje, Damares participará da entrega de um veículo 0 km ao Conselho Tutelar de Nova Aurora (GO).

O automóvel faz parte do conjunto de equipagem que ainda inclui computadores, refrigerador, bebedouro, smart tv, ar condicionado portátil, cadeirinha para automóvel e impressora. Os itens foram adquiridos com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Fábio Souza.

Ao longo do dia, a ministra segue com reuniões marcadas. Damares irá se reunir com a titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), Lúcia Vânia, na sede do órgão estadual, às 13h30. A Seds é responsável pela formulação de políticas públicas para as mulheres, para as pessoas com deficiência e de promoção da igualdade racial, entre outros grupos vulneráveis, no estado de Goiás.

Na capital goiana, Damares ainda participará de uma reunião com o defensor público-geral do Estado, Domilson Rabelo da Silva Júnior. O encontro acontecerá às 15h, na sede administrativa da Defensoria Pública do Estado de Goiás. No final de tarde, às 17h, Damares irá visitar o Centro Estadual de Referência e Excelência em Dependência Química em Aparecida de Goiânia (Credeq). A unidade faz parte da Rede de Atenção Psicossocial do Estado de Goiás e oferta tratamentos em regime ambulatorial e de internação, articulados com os demais serviços do sistema de saúde, com atendimento a casos graves e de alta complexidade em dependência química (adicção).