Caiado faz exoneração em massa na equipe de comunicação

O governador Ronaldo Caiado decidiu exonerar praticamente toda a sua equipe de assessoria de comunicação e imprensa. Foram seis exonerações, conforme publicação no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (13/8). Alguns nomes com nomeação confirmada em outras pastas do governo, outros não.

Conforme o Diário Oficial, foram exonerados Raphael Santana Borges, da chefia de Gabinete da Secretaria de Comunicação; Fagner Ribeiro Pinho, da Superintendência de Imprensa; Deusmar Barreto, da chefia da Comunicação Setorial da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad); Érika Machado Lettry, da assessoria especial de imprensa do governador; Gabriel Justino, da assessoria da Secretaria de Administração (Sead) e Rafael Xavier Silva, da chefia da Comunicação Setorial do Departamento Estadual de Trânsito, o Detran.

Boa parte dos exonerados foram recolocados em outras pastas. Deusmar, que sai da chefia da Comunicação Setorial da Semad, foi nomeado para a Superintendência de Imprensa, no lugar de Fagner Ribeiro. Érika foi nomeada chefe da Comunicação Setorial do Detran. Gabriel, que sai da assessoria da Sead, agora irá para a chefia da Comunicação Setorial da Semad. Já Rafael, deixa a chefia da Comunicação do Detran para assumir a chefia de Gabinete da Secretaria de Comunicação.

Além disso, Caiado nomeou Mayone Pires de Melo, que já foi secretário parlamentar do deputado federal e ex-líder do governo Bolsonaro na Câmara, Vitor Hugo, como assessor A5 da Sead.