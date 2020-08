Goiás se aproxima de 100 mil casos confirmados de covid-19

O estado de Goiás caminha a passos ligeiros para a lamentável marca de 100 mil infectados pelo novo coronavírus, causador da covid-19. De acordo com dados atualizados às 10h20 desta quinta-feira (13/8) da plataforma COVID-19, do governo estadual, Goiás tem 96.269 casos confirmados da doença. O número de óbitos não fica atrás: ainda segundo a plataforma, já são 2.206 óbitos registrados.

Conforme a plataforma alimentada com dados das secretarias de Saúde dos municípios goianos, o número de recuperados da covid-19 está em 86.725, com 156.612 casos suspeitos e 73.377 descartados. As mulheres compõem a maioria dos infectados. São 49.505 mulheres com covid-19, o equivalente a 51,4%. Quanto aos homens, são 46.739, ou seja, 48,6%. O número de infectados de sexo ignorado está em 25 (0%).

Já quanto ao número de óbitos, os homens correspondem à maioria. Até agora, foram 1.288 (58,4%) indivíduos do sexo masculino mortos pela covid-19 e 918 (41,6%) mulheres vítimas da doença.

A comorbidade mais presente nos óbitos confirmados por covid-19, segundo a plataforma do governo, é a doença cardiovascular, seguidas pela diabetes, doença respiratória e imunossupressão.