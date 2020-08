Internet exerce papel primordial no desenvolvimento agrícola

O auxílio da internet tem revolucionado o setor agrícola. É o que aponta uma pesquisa conduzida pela Embrapa, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O estudo ouviu mais de 750 participantes entre produtores rurais, empresas e prestadores de serviço sobre tendências, desafios e oportunidades para a agricultura digital no Brasil.

De acordo com o levantamento, mais de 70% dos produtores rurais que responderam à pesquisa informaram que navegam online para questões de interesse geral sobre agricultura. Já, quando o assunto são as queridinhas do universo virtual, as redes sociais, como o Facebook, e os serviços de mensagem, como o WhatsApp, 57,5% deles apontaram as plataformas como os principais meios utilizados para obter ou divulgar informações. Nesses casos os temas centrais são em relação à propriedade, compras de insumos ou venda de produção.

Segundo o pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária (SP) Édson Bolfe, que coordenou o estudo, essas atividades auxiliam na dinâmica do trabalho no campo. “Essas ferramentas são utilizadas em atividades gerais com o objetivo de ajudar no planejamento e na gestão da propriedade, mas foi possível observar também que uma boa parte dos produtores rurais já utiliza outras aplicações a partir de sensores remotos e de campo, eletrônica embarcada, aplicativos ou plataformas digitais para fins específicos em uma cultura ou sistema de produção”, comenta.

Outra funcionalidade atribuída a internet pelos produtores rurais é a facilidade com que conseguem estabelecer contato com canais de compra e venda de insumos, equipamentos e peças. Por exemplo, é possível obter informações sobre máquinas de ótima qualidade, como tratores John Deere, por exemplo. Ao todo, a pesquisa indica que 40% dos produtores informaram que vêm usando essas novas tecnologias nesses procedimentos.

No entanto, vale dizer que os benefícios da vida virtual vão além de informações sobre produtos ou vendas de ferramentas e insumos. Ou seja, é possível encontrar colheitadeiras Johnn Deere online, mas também obter informações que ajudam no mapeamento da lavoura e a vegetação. Além de fornecer dados sobre a previsão de riscos climáticos.