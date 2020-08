5 podcasts gastronômicos para ouvir e aprender sobre o tema

Cada vez mais as pessoas têm se interessado por gastronomia, o que gerou, por exemplo, um aumento da procura por cursos na área desde 2010, segundo pesquisa do Ministério da Educação. Com a pandemia do coronavírus em 2020, o tema se tornou questão de sobrevivência, já que muitas pessoas tiveram que aprender a cozinhar. Além disso, ficando em casa, muitos conseguiram mais tempo para se aprofundar no assunto. Por isso, resolvemos listar 5 podcasts gastronômicos para ouvir e aprender mais sobre o tema, que é muito amplo.

Para quem gosta do assunto comida, o que não faltam são materiais bem produzidos sobre Gastronomia. Tem grupo de pesquisas e culinária de Universidade, mesa redonda sobre negócios e opinião sobre restaurantes e comidas de rua. Além disso, há muitos podcasts sobre um único tema, como vinhos, cervejas, pães e café. Portanto, conteúdo tem muito conteúdo legal .

Confira 5 podcasts gastronômicos para ouvir e aprender mais sobre o tema

Foodcast

O Foodcast é um dos podcasts de Gastronomia mais conhecidos do País. O programa é feito pela Destemperados, equipe que faz conteúdo sobre o tema desde 2007. O programa não tem uma sazonalidade, mas voltou a ser produzido no fim do mês de julho.

O podcast discute tudo relacionado ao mundo da Gastronomia. Claro, em um dos programa foi discutida a situação do setor de bares e restaurantes diante da pandemia do coronavírus. Porém, há programas sobre chefs brasileiros no exterior, vegetarianos açougueiros, o menu do Globo de Ouro, dentre outros.

A Hora do Chá

Um dos 5 podcasts para se ouvir e aprender sobre Gastronomia, o A Hora do Chá é produzido pelo grupo de pesquisa em Cultura e História da Alimentação (CHA) do Instituto Federal de Brasília (IFB – Campus Riacho Fundo).

Os episódios quinzenais tratam de diversos temas diferentes, como pães, a variedade de alimentos do Cerrado e da Caatinga e sobre cultura e história da cachaça. Além disso, dicas de comidinhas, filmes e livros.

Podcasts gastronômicos – Groselhando

Groselhando é um podcast com “papo reto sobre restaurantes, cozinhar em casa e tudo o que envolve a Gastronomia”, segundo a descrição no Spotify. É apresentado por Raphael Despirite, com participação de Rafael Tonon.

Entre os temas discutidos em cada episódio estão: o futuro dos restaurantes; como cozinhar melhor em casa (essencial em tempos de pandemia e home office); e restaurantes clássicos. Além disso, comidas orgânicas, feiras livres e os mitos e realidades da harmonização.

Saca Rolhas

O Saca Rolhas é uma das nossas indicações de podcasts gastronômicos. Segundo Andre Campoli, criador do projeto, a ideia é simplificar o mundo dos vinhos.

Assim, há episódios sobre as degustações de vinhos, melhores uvas tintas e brancas, e como harmonizar a bebida com churrasco, por exemplo. Além disso, Andre Campoli sempre recebe convidados que falam sobre cada um dos temas discutidos.

Podcasts Gastronômicos – Foodness Talks

Criado por Rê Cruz, o Foodness Talks fala de gestão de negócios de alimentação, sempre com um convidado especialista no assunto discutido no episódio. É mais voltado para quem já tem bar ou restaurante.

Com produção semanal, apresenta temas como sobre remodelação de negócios e aprendizados na implantação do delivery. Além disso, tem episódios voltados à coquetelaria e buffet de casamentos.