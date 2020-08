Instalação de empresas em Goiás deve gerar mais de 16 mil empregos

Sob coordenação da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), em parceria com outras pastas estaduais, o governo de Goiás conseguiu consolidar a captação de R$ 1,6 bilhão em investimentos, por meio da atração de mais 24 indústrias e empreendimentos, que devem se instalar em breve, no estado. Os protocolos assinados pelo governador Ronaldo Caiado na última quinta-feira (13/8), com empresários e prefeitos, representam a geração de mais de 16 mil empregos diretos e indiretos.

Conforme informado pela SIC, serão 16.631 empregos, sendo 4.571 diretos e 11.880 indiretos. Ao longo de 2020, 90 empresas assinaram protocolos de intenção com o governo, o que totaliza mais de R$ 4,1 bilhões de recursos, além da criação de mais de 40 mil postos de trabalho.

O evento de assinatura dos protocolos foi realizado por videoconferência e transmitido pelas redes sociais. Caiado aproveitou o encontro virtual, que contou com a participação de vários empresários e lideranças políticas, para anunciar, ainda, que o ministro dos Transportes, Tarcísio de Freitas, assinará no ano que vem a duplicação da BR-153, de Anápolis até a cidade de Porangatu.

“Também já foi autorizado pelo TCU [Tribunal de Contas da União] o lançamento da construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, entre Campinorte, Mara Rosa, indo até Água Boa (MT). Mas iniciando as obras por Goiás”, informou o governador.