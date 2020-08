Rubiataba recebe investimento de mais de R$ 225 mil do governo de Goiás em obras sociais

O município de Rubiataba, a 203 quilômetros de Goiânia, receberá, nesta sexta-feira (14/8), mais de R$ 225 mil em investimentos em obras sociais por parte do governo do Estado de Goiás. O investimento é uma parceria da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) em convênio com a Prefeitura de Rubiataba e serão entregues dois equipamentos comunitários construídos com recursos do governo de Goiás, a sede do Conselho Tutelar e um Centro de Educação Infantil (CMEI).

A primeira entrega à população será do Conselho Tutelar (Rua Bary, Qd. 122 – Lt. 03, Centro), programada para 9h. Construído em convênio com a prefeitura, contou com investimento estadual, por meio da Agehab, de R$ 130 mil. A construção da sede do Conselho Tutelar cumpre um acordo da Agehab com Ministério Público do Trabalho, decorrente de um TAC.

Já a entrega do Centro de Educação Infantil Criança de Futuro está prevista para ocorrer às 10h30 de hoje. O presidente da Agehab, Lucas Fernandes, será representado pelo vice-presidente da Agência, Luiz Sampaio, na entrega dos equipamentos.

O investimento do Governo do Estado, por meio da Agehab, foi no valor de R$ 189.500 e também da OVG, de R$ 97.579,61. O convênio foi realizado com a prefeitura de Rubiataba e valor total da obra é de R$ 226.230,77.

Outros investimentos e parcerias em Rubiataba

Além do que será entregue nesta sexta-feira, em Rubiataba, existe ainda parceria com a Diocese do município para construção do Centro Comunitário Jesus Bom Pastor. Em toda a região, estão sendo investidos recursos habitacionais do governo de Goiás no valor de mais de R$ 3 milhões.

Serão construídos equipamentos comunitários diversos nos municípios de Nova América, São Luiz do Norte, Anápolis, Goianésia, Jaraguá, Uruana, Damolândia e São Francisco. Em Barro Alto estão em conclusão mais 100 unidades habitacionais. Recentemente, o governador Ronaldo Caiado esteve no município para entrega de 40 moradias, no distrito de Souzalândia.