Jornalista Rafael Vasconcelos assumirá radiodifusão da Agência Brasil Central

O jornalista Rafael Vasconcelos é o novo diretor de radiodifusão da Agência Brasil Central (ABC), órgão de comunicação do governo do Estado. Vasconcelos tomará as rédeas desse departamento da ABC após convite do presidente da Agência, Reginaldo Júnior, e do secretário de Comunicação do governo Caiado, Tony Carlo.

Através das redes sociais, o jornalista anunciou o novo desafio e agradeceu a oportunidade. “Chego com muita humildade para contribuir e desenvolver um trabalho sério, honesto e transparente. Com fé em Deus queremos recolocar a ABC em posição de destaque na comunicação goiana”, escreveu.

Vasconcelos tem uma longa trajetória na comunicação goiana. Em 18 anos de carreira, o profissional passou pela TV Goiânia, Programa do Paulo Beringhs, onde se solidificou como jornalista e teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos dos parlamentares goianos no Congresso Nacional. “Uma de minhas reportagens foi usada pelo deputado Roberto Jefferson para provar a existência do Mensalão”, relembra Vasconcelos na publicação nas redes sociais.

O jornalista também atuou na PUC TV, onde, ao lado do professor Daniel Barbosa e do advogado Daniel Santana, fundou o Programa Mais Esportes local e nacional. Vasconcelos também passou pela Rádio 730, Rádio Paz FM e, hoje, apresenta o Programa Mesa dos Notáveis da Rádio Vinha FM.

“Agradeço também a confiança do governador Ronaldo Caiado que avalizou meu nome para essa importante missão”, arrematou.