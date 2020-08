Alunos escrevem cartas com mensagens de esperança para vizinhança escolar

Com o avanço da tecnologia e os diversos aplicativos de interação nas plataformas digitais, a escrita de cartas à mão se tornou cada vez mais raro. Durante séculos, as cartas predominaram como principal meio de conversação, entre emissor e receptor. Com o uso das redes sócias as mensagens ocorrem de forma rápida e instantânea, mas um grupo de alunos de uma escola adventista decidiu voltar à moda antiga e enviar cartas para o grupo de pessoas que estão de quarentena.

‘Cartas de Oração’

O projeto ‘Cartas de Oração’ é organizado pela Agência de Missões do Colégio Goianiense Adventista, que visa motivar os alunos a fazerem missões urbanas, interculturais e atender às necessidades da comunidade. Os estudantes do ensino fundamental e médio escreveram as cartas, e posteriormente colocaram na caixa dos correios da vizinhança da escola. No envelope continha um barbante, e ao ler a carta, se a pessoa quisesse receber uma visita era só deixar o cordão amarrado no portão.

A dona de casa Edivanda Francisca de Oliveira deixou o barbante pendurado no seu portão. Ela ficou emocionada com as mensagens de esperança proferida pelos adolescentes. “Foi maravilhoso receber essa carta abençoada. O importante é saber que não somos esquecidos, mesmo neste período delicado de pandemia. Esse presente foi muito especial, pois são palavras sinceras, de amizade e carinho”, agradeceu Edivanda. A estudante Mariane Sanches do 3° ano escreveu a sua carta de uma forma diferente, “escrevi como se Jesus estivesse conversando com a pessoa, para que ela sentisse mais próxima de Deus”, explicou.

A aluna Bianca Souza Pelosi do 9°ano orou antes de redigir para se inspirar. “Falei um pouco sobre mim e que todos passam por conflitos, essa é uma fase ruim, mas que estávamos orando por elas”, sublinhou. O organizador da ação, pastor Sael Dias, comenta que o colégio está à disposição da vizinhança escolar para ajudar em tempos difíceis. “Nossa motivação é fazer algo pelo próximo e colocar no coração dos alunos o espírito missionário de voluntariado. Queremos que os nossos estudantes tenham a vontade de ajudar a comunidade”, ressaltou.