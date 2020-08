Jornal de Goiás se manifesta após cunhada do dono atacar criança estuprada

O Diário da Manhã, um dos jornais mais antigos de Goiás, publicou, na manhã desta segunda-feira (17/8), uma nota de repúdio ao comentário de Sonely Almeida, cunhada do jornalista Batista Custódio, dono do veículo. O comentário de Sonely viralizou na internet pelo seu teor polêmico. Nele, a cunhada de Batista aborda o caso da menina de 10 anos estuprada pelo tio e que foi submetida a um aborto após engravidar dele. Sonely escreveu que “mulheres hoje estão pior que cachorra no cio” e questionou se a criança “seria inocente” na história.

Na nota publicada, o Diário da Manhã manifestou repúdio pelas declarações da cunhada de Batista Custódio e disse que “tais declarações não se coadunam com a dignidade humana, mostrando apenas amplo desconhecimento a respeito do tema”. “Comentários feitos por fanáticos religiosos como Sonely disseminam ódio gratuito a uma criança, além de questionar o amplo e irrevogável poder de decisão da justiça”, afirmou a nota.

O jornal reiterou que está atento às expressões e atitudes “desta natureza” e que não tolera “em nenhuma hipótese tais práticas”. Veja a nota abaixo:

“O Jornal Diário da Manhã vem manifestar o seu repúdio em decorrência das declarações no feitas no Facebook, pelas quais o Jornal vem sofrendo um bombardeio de críticas de leitores após Sonely Almeida, cunhada de Batista Custódio ter feito um infeliz comentário acerca do aborto autorizado pela justiça onde figura como parte uma criança de apenas dez anos.

Ocorre que tais declarações não se coadunam com a dignidade humana, mostrando apenas amplo desconhecimento a respeito do tema, uma vez que comentários feitos por fanáticos religiosos como Sonely disseminam ódio gratuito a uma criança, além de questionar o amplo e irrevogável poder de decisão da justiça.

Estamos atentos à expressões e atitudes desta natureza e não toleramos em nenhuma hipótese tais práticas, o Jornal Diário da Manhã e Batista Custódio reiteram que não compactuam com atos fanáticos e desumanos e desaprovam integralmente o infeliz comentário de Sonely Almeida.

Goiânia, 17 de Agosto de 2020.”

Comentário da cunhada de Batista Custódio gerou revolta

Publicado no Facebook, o comentário de Sonely Almeida desencadeou uma reação imediata na internet. De forma massiva, os internautas criticaram a fala da mulher, que chegou a insinuar que a criança de 10 anos estuprada pelo tio teria compactuado com o crime.

Veja o comentário abaixo:

“Quatro anos sendo estuprada ate se engravidar e não falar nada com ninguém? Será que ela é tão inocente assim? Me perdoa! A maioria das mulheres de hoje estão pior que cachorras no cio. Na minha comunidade tem crianças de dez anos que já estão com dois filhos nos braços. Estamos vivendo num mundo cruel. Onde perderam completamente o temor de Deus. Mais uma inocente que vai pagar pelos erros dos pais. Se o pai e a mãe cuidasse dela como deveria, certamente isso não estava acontecendo com ela”