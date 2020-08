Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros reabre nesta terça-feira (18/8)

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV), em Alto Paraíso de Goiás, irá reabrir para visitações a partir desta terça-feira (18/8). A reabertura será realizada de forma gradual e monitorada, mediante cumprimento dos protocolos de segurança sanitária. O local está fechado desde 22 de março deste ano.

A volta da visitação pública foi autorizada após comum acordo entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a concessionária Sociparques. Além disso, obedece ao decreto municipal nº 1.840/2020 da prefeitura municipal de Alto Paraíso de Goiás.

As atividades poderão ser realizadas desde que observadas as várias medidas de prevenção. Assim, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial e a disponibilização de álcool em gel 70% ou produto de higienização para as mãos. Além disso, terá que ser feita, com frequência, a limpeza e desinfecção dos ambientes, como pisos, corrimãos, lixeiras, balcões, maçanetas, tomadas, torneiras e banheiros.

O documento diz ainda que, enquanto duraram as medidas restritivas em função da pandemia do coronavírus, será permitida, além dos funcionários da concessionária, a permanência de até 22 pessoas no Centro de Visitantes pelo período máximo de 15 minutos. Além disso, os veículos deverão andar com capacidade reduzida de público em 50%.

Em janeiro de 2020 parte do #TimeAproveite visitou o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, além de outros locais na região de Alto Paraíso de Goiás, cidade em que ficamos hospedados. O lugar é fantástico, e você pode conferir um vídeo que fizemos ao final da matéria.

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros

Criado em 1961, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros fica entre os municípios de Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Teresina de Goiás, Nova Roma e São João d’Aliança.

Segundo o ICMBio, o parque protege uma área de 240.611 hectares de cerrado de altitude. Além disso, abriga espécies e formações vegetais únicas, centenas de nascentes e cursos d’água, rochas com mais de 1 bilhão de anos, e também paisagens que se alteram ao longo do ano. A Chapada dos Veadeiros foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco, em 2001.

O Parque possui quatro trilhas: a Travessia das Sete Quedas, a Trilha dos Cânions e Cachoeiras das Cariocas, a Trilha da Seriema e a Trilha dos Saltos, Carrossel e Corredeira, a que nós escolhemos, portanto a que falaremos sobre. Assim, acessando AQUI, você tem mais informações sobre todas as trilhas. Ademais, as trilhas são auto-guiadas, cada uma com setas de cores diferentes e também placas.

(As informações são da Agência Brasil)