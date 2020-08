Covid-19: Goiás chega a 2.475 óbitos confirmados

O estado de Goiás registrou um total de 2.475 óbitos por covid-19 na manhã desta quarta-feira (19/8), com uma taxa de letalidade de 2,28%. Os dados são da plataforma online COVID-19, da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), alimentada pelas secretarias de Saúde dos municípios goianos.

De acordo com os dados da plataforma, atualizados pela última vez às 7h20 desta quarta-feira, há ainda 58 óbitos suspeitos. Outras 1.051 já foram descartadas e não form causadas por covid-19.

Goiás tem ainda, segundo a plataforma COVID-19, 108.398 casos confirmados, 98.755 recuperados, 168.485 suspeitos e 82.693 casos descartados da doença provocada pelo novo coronavírus.

Governo de Goiás recebe mais de 3 mil oxímetros como ajuda no combate à covid-19

O governo de Goiás confirmou que recebeu 3.401 oxímetros do Todos pela Saúde, uma iniciativa da Fundação Itaú. Destes, 2.125 já foram encaminhados para a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) realizar a distribuição entre os municípios goianos com menos de 100 mil habitantes. Os demais foram enviados diretamente para as cidades com maior população.

Os aparelhos medem o nível de oxigênio no sangue e são importantes para o acompanhamento das pessoas com sintomas da covid-19, auxiliando na identificação precoce dos sinais de agravamento da doença. Todos os 246 municípios, sem exceção, foram contemplados.

A doação foi mediada pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), que também definiram a quantidade de aparelhos que cada cidade receberá. Essa distribuição foi baseada em critérios técnicos e nas informações sobre a rede de saúde de cada local.