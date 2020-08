MPF acusa Alexandre Baldy de querer “blindar” empresário investigado por desvios

Em denúncia apresentada na última terça-feira (18/8), o Ministério Público Federal (MPF) acusou o secretário licenciado de Transportes Metropolitanos de São Paulo e ex-deputado federal de Goiás, Alexandre Baldy, de tentar “blindar” um empresário investigado por desvios na Saúde do Rio de Janeiro ao cogitar nomeá-lo a um cargo de secretário e, assim, livrá-lo das autoridades devido ao foro privilegiado.

Conforme adiantado pelo jornal Folha de São Paulo, a Lava Jato apurou que quando foi ministro das Cidades na gestão Temer, Baldy teria se encontrado com o empresário Edson Giorno em São Paulo, onde teriam tratado de uma nomeação do empresário como secretário de Estado para que Giorno tivesse acesso ao foro privilegiado característico do cargo.

Ainda segundo a Folha, Giorno atuava com Ricardo Brasil, que já havia sido preso pela Polícia Federal por desvio de verbas do RJ, nas negociações de propina a agentes políticos em troca de contratos superfaturados com o poder público. Tanto Giorno quanto Brasil viriam a ser delatores mais tarde.

A Operação Lava Jato apontou que restava claro “a estabilidade e permanência dos vínculos espúrios, sendo que as atividades criminosas não foram totalmente cessadas nem mesmo após a prisão de um de seus integrantes”.

O secretário licenciado foi preso no dia 6/8 no âmbito da Operação Dardanários, mas liberado dois dias depois pelo STF. Baldy foi citado em uma delação premiada feita por empresários da área da saúde em 2019.

A denúncia é baseada nos relatos de três delatores vinculados às entidades, bem como provas que corroborariam encontros em que, segundo os colaboradores, houve a entrega de dinheiro vivo ao secretário licenciado.

O que diz Alexandre Baldy

Em nota enviada ao Dia Online na última terça-feira sobre a denúncia apresentada pelo MPF, a assessoria de Baldy alegou que o secretário licenciado “tem sua vida pautada pelo trabalho, correção e retidão” e que ‘todas as providências” para a comprovação de sua inocência estão sendo tomadas.

Veja abaixo:

“Nota oficial da Assessoria de Comunicação do Alexandre Baldy

Alexandre Baldy é empresário e industrial, tem sua vida pautada pelo trabalho, correção e retidão, seja no setor privado ou público. Sempre esteve e segue à disposição para esclarecer quaisquer questões sobre a sua vida ou as funções públicas as quais exerceu. Todo o seu patrimônio é declarado, inclusive os mencionados nas peças apresentadas na medida cautelar. Todas as providências na defesa para que a inocência de Alexandre Baldy seja comprovada estão sendo tomadas.”